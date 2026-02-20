Tümü Webekno
Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a kullanıcıları çok sevindirecek 3 yeni özellik eklendi. İşte o özellikler.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome’a, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Google, tarayıcıya çok seveceğiniz 3 yeni özellik eklediğini duyurdu. Bu özellikler, farklı konularda Chrome kullanıcılara yardımcı olacak.

Chrome’a gelen yeni özellikler, birden fazla görev yapma, PDF’ler ve Google Drive gibi konularda. Özellikle çok fazla birden fazla sekme kullanıyorsanız veya PDF’lerle çok işiniz varsa gelen özellikler işinize yarayacak.

Chrome’a gelen 3 özellik

chrom

İlk özellik, bölünmüş görüntüleme olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, yeni güncellemenin ardından Chrome’da iki sekmeyi aynı anda görüntüleme imkânına sahip olacak. Eğer sürekli iki sekme arasında gidip gelen bir insansanız bu özelliğin çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Diğer tarayıcılarda bu özellik zaten vardı ancak Chrome’a yeni geldi.

İkinci özellik ise PDF belgeleriyle alakalı. Chrome’un PDF görüntüleyicisinde nihayet bir açıklama ekleme aracı görmeye başlıyoruz. Daha önce değişiklik yapmak için bir PDF dosyasını indirmeniz ve ayrı bir uygulama açmanız gerekiyordu. Artık belgeleri işaretleyebilir, notlar alabilir ve imzanızı tarayıcı üzerinden ekleyebilirsiniz.

Son olarak da üçüncü ve son özellik olarak PDF dosyalarını doğrudan Google Drive’a kaydetme olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden bir dosyayı Google Drive'a kaydetmek istiyorsanız önce indirmeniz ve ardından Drive'a yüklemeniz gerekiyordu. Yeni özellik, artık dosyayı doğrudan Drive'a kaydetmenizi sağlayarak bu işlemi kolaylaştırıyor. PDF görüntüleyicisindeki Google Drive simgesine basmanız yeterli olacak.

