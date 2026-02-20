BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, yeni alt markası Linghui'nin ilk otomobilini duyurdu. BYD Han üzerine inşa edilen "e9" isimli elektrikli sedan, en çok da uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki Linghui e9 neler sunacak?

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, kısa bir süre önce kurduğu yeni alt markası Linghui markalı ilk otomobilini duyurdu. BYD Han ile aynı platformu paylaşan ancak çok ucuz olacak "e9" isimli otomobil, satışa sunulduğu pazarlarda büyük ilgi görecek gibi duruyor.

BYD'nin yeni otomobili, 4.995 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe, 1.495 mm yüksekliğe ve 2.920 mm dingil mesafesine sahip olacak ve bir sedan olarak karşımıza çıkacak. İri bir ızgara ve şık aydınlatma tasarımı ile donatılacak otomobil, BYD'nin genel tasarım dilini yansıtacak.

Linghui e9 böyle görünecek:

BYD'nin yaptığı resmî başvuru, çok yakında resmî olarak tanıtılacak Linghui e9 ile ilgili bazı teknik özellikleri de gözler önüne sermiş durumda. Bu bağlamda; aracın 181 HP ve 201 HP güç üreten iki farklı motor seçeneği bulunacak. Bu iki motor seçeneği de önden çekiş sunacak. 60.5 kWh ve 64.3 kWh kapasiteli bataryalar ise CLTC standartlarına göre sırasıyla 535 kilometre ve 605 kilometre menzil sunacak.

BYD, yaklaşmakta olan Linghui e9'un fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, Mayıs 2025'te doğrudan BYD e7 isimli bir otomobil tanıtmış ve bu araç için 14 bin 500 dolar gibi bir fiyat istemişti. Yeni otomobilin de yine bu fiyat bandında olması bekleniyor.