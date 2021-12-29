About Nights'tan Yeni Proje: Hiç Olmamış Gibi #AşıkOl

Etkinlik ve eğlence platformu About Nights, "Hiç Olmamış Gibi #AşıkOl" projesini hayata geçirdi. Hazırladığı kısa filmle önemli mesajlar veren ekip, "İnsanlar ne der?" algısına çarpıcı bir bakış atıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği projelerle Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başaran etkinlik ve eğlence platformu About Nights, önemli mesajlarla dolu bir film yayınladı. "Hiç Olmamış Gibi #AşıkOl" başlığıyla yayınlanan film, aslında hayata farklı bir bakış açısı sunuyor.

About Nights'ın yeni projesi, toplumsal sorunların başında gelen "İnsanlar ne der?" anlayışına çarpıcı bir bakış atıyor. İnsanları, başkalarından duydukları sözler nedeniyle vazgeçtiği her şeye yeniden aşık olmaya çağıran ekip, pek çoğumuzun düşünce yapısını etkileyebilir gibi görünüyor.

Hiç Olmamış Gibi #AşıkOl filminde "Tekrar aşık ol. Rezil olduğun anlara, bir zamanlar vurulduğun enstrümana, hata yapmaktan çekinmediğin anlara, giremediğin kapılara, yalnızlığına, kalabalıklara…" gibi ruha dokunan cümlelere yer verilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca yılların eskitemediği "Gündüzüm Seninle" şarkısı da bu filmde kendine yer bulmuş durumda.

Karşınızda Hiç Olmamış Gibi #AşıkOl