Yeni bir araştırma, fast food ve abur cubur tarzı yiyeceklerle beslenmenin beyne olan etkisiyle ilgili çarpıcı bulgulara ulaştı. Erken yaşta bu tarz yiyecekleri tüketmenin, ileride kalıcı hafıza problemlerine neden olduğu görüldü.

Fast food veya abur cubur türündeki yemeklerin insan sağlığına yarardan çok zararının olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu tarz yemekler, tüm vücudumuzda problemler oluşmasına neden olabiliyor. Beyin de bunlardan biri.

Brain, Behavior and Immunity üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma da yağ oranı yüksek ve şeker içeren beslenme alışkanlıklarının beyne zararıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Kalıcı hafıza sorunlarına neden oluyor

Çalışmada araştırmacılar, fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Hayvanlara genç yaştan itibaren yüksek yağlı ve şekerli bir diyet uygulandı. Sonuçlarda ise bu tarz yiyecek tüketmenin ilerleyen yıllarda kalıcı hafıza bozukluklarına sebep olduğu görüldü. Hafıza testlerinde, gençken abur cubur diyetiyle beslenen farelerin beslenmeyenlere kıyasla daha önce gördükleri şeyi tanıyamadıkları görüldü. Diğerlerinde ise böyle bir durum yaşanmadı. Grup tekrar sağlıklı diyete döndüğünde bile hafıza sorunları devam etti. Bu da ilerleyen yaşlarda da sorunların yaşandığını ortaya koydu.

Nedeni ise kullanılan şekerlerin ve doymuş yağların hayvanların ve insanların beyninde hafızayla ilgili önemli bir nörotransmitter olan “asetilkolin”i bozmasıydı. ABD’deki Güney Kaliforniya Üniversitesinden sinir bilimci Scott Kanoski de son zamanlardaki çoğu araştırmanın bunu desteklediğini söylüyor: “Yalnızca bu makale değil, bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da farelerin abur cubur diyetiyle büyümesinin geçmeyen hafıza bozukluklarına yol açtığı görüldü.”

Çalışma, abur cubur ve fast food tüketmenin beyne olan etkisiyle ilgili önceki araştırmaları destekliyor

Çalışma, daha önceki araştırmaları destekler nitelikte. Bu araştırmalarda sağlıksız işlenmiş gıdalara dayalı beslenmenin insanların ilerleyen yaşlarında Alzheimer hastalığı riskini artırdığı görülmüştü. Beyindeki asetilkolinin azalmasının, Alzheimer’a yol açtığının bilinen bir şey olduğunu belirtelim. Diğer birçok araştırmada da beynin iştah kontrolünü azaltabileceği ve nihayetinde obeziteye yol açtığı bulunmuştu.

Bilim insanları, yeni araştırmayla abur cubur tarzı gençlere uzun vadede etkisini görmek istediler. Tüm bu çalışmaların ortak bulgusu da ara sıra yenildiğinde bile sıklıkla hafıza sorunlarına neden olabilmesi oldu. Bu tarz yiyeceklerin Türkiye de dahil birçok ülkede yaygın olması durumun tehlikesini gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, önceki çalışmalarında cinsiyet konusunda da farklılıkların olduğunu gözlemlemişti. Erken ergenlik döneminde bu tarz besinlerle beslenen erkek farelerin, dişilere kıyasla daha fazla sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bulgular, tabii ki kesin olarak insanlarda da böyle sonuçlar ortaya çıkacak anlamına gelmiyor. Ancak diğer çalışmaları destekleyerek her gün milyonlarca insanın tükettiği abur cubur, fast food tarzı yiyeceklerin beyne geri döndürülmesi zor olumsuz etkilerinin olabileceğini ortaya koyuyor.