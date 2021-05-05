40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia eden Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy, söz konusu medyan okumasında sona yaklaşırken hayatını kaybetti. YouTuber'ın kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmış değil.

YouTuber'ların daha fazla izlenebilmek için ekstrem denemelerde bulunmaları ne yazık ki alışık olduğumuz bir durumda. Ancak Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy'nin gerçekleştirdiği deneme, YouTuber'ın trajik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Sputnik Türkiye tarafından aktarılan bilgilere göre Viyaliy Vıygranovskiy, Moskova'da yaşamına devam ederken geçtiğimiz mart ayında 40 gün aç ve susuz kalabileceğini öne sürerek ilginç bir deneme gerçekleştirdi.

40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia eden YouTuber, 10. günde fenalaşmış ve şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığı gerekçesiyle Moskova'dan Abhazya’ya gitti ve 40 gün sürmesini planladığı mücadelesine burada devam etti.

Yemek ve suya karşı başlattığı meydan okumanın 20. gününde tokluk hissine sahip olduğunu belirten Vıygranovskiy, kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivite yapabilecek kadar enerjisi kalmadığını belirtti.

35. güne geldiğinde neredeyse ölmek üzere olduğunu söyleyecek kadar kötü olduğunu dile getiren YouTube, "Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem" demiş olsa da mücadelenin sonu umduğu gibi bitmedi.

Vıygranovskiy'nin yakınlarının sosyal medya üzerinden yapmış oldukları açıklamalara göre Rus YouTuber, söz konusu denemesini neredeyse tamamlamak üzereyken hayatını kaybetti. Viyaliy Vıygranovskiy'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama ise yapılmış değil.