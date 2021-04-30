Bali'de yüzlerinde maske makyajı ile bir markete girerek video çeken ve bu videoyu YouTube'ta yayınlayan iki YouTuber, sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya. İkilinin pasaportlarına yerel yönetim tarafından el konulduğu biliniyor.

Maske kullanım zorunluluğu, pandeminin etkisini hala oldukça yoğun şekilde hissettiğimiz bu günlerde dünyanın pek çok yerinde devam ediyor. Birçok ülkede bu zorunluluğa uymayanlar için para cezası uygulanıyor, durumun tekrarlanması halinde cezalar değişiyor.

Endonezya da maske zorunluluğu ile ilgili oldukça katı kurallar uygulayan ülkelerden biri. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi maske takmayanlara para cezası uygulanan Endonezya'da, durumun tekrarlanması üzerine yabancı uyruklu ziyaretçiler sınır dışı da edilebiliyor. Böylesine katı uygulamaların bulunduğu Endonezya'da buna rağmen oldukça saçma bir olay yaşandı. 'Şaka' amaçlı yüzlerinde maske olmadan, maske makyajı ile bir markete girmeye çalışan iki YouTuber, sınır dışı edilme ihtimali ile karşı karşıya kaldı.

Göçmenlik bürosu durumu değerlendirecek:

3,4 milyon aboneli bir YouTuber olan Josh Paler Lin ve Leia Se, söz konusu videoda önce maskesiz olarak bir markete giriş yapmayı deniyor ve giremiyorlar. Sonrasında Leia Se, yüzüne bir maske makyajı yapıyor ve markete yeniden girmeyi deniyor. Makyaj ile markete girebilen Se'nin yer aldığı video, kısa süre içerisinde viral oluyor.

Aslında bu saçma hamle ikilinin ilk kural ihlalleri ancak video çok ses getirdiği için Balili yetkililer tarafından pasaportlarına el konulmuş durumda. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerine ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Ancak polisin ilk kararının bu yönde olduğu biliniyor. Değerlendirme, göçmenlik bürosu ve Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı bölge ofisi tarafından yürütülüyor. Tabii ki bu süreçte söz konusu video YouTube'dan kaldırıldı ve Lin ile Se, birlikte bir özür videosu da yayınladı.

Her ikisinin de maskeli bir şekilde avukatları ile birlikte çektikleri özür videosunda kanalın sahibi Lin "Bu videoyu yapma niyetim asla saygısızlık etmek veya herkesi maske takmamaya davet etmek değildi. Bu videoları insanları eğlendirmek için yapıyorum çünkü ben bir içerik üreticisiyim ve insanları eğlendirmek benim işim" ifadelerine yer veren Lin, videosunu bunu bir daha asla yapmayacaklarını ekleyerek sonlandırıyor.