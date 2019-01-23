Acer, Dizüstü Bilgisayar Ailesinin Üç Yeni Üyesini Tanıttı

Acer’ın öğrencilere yönelik ürünleri arasına üç yeni cihaz katılıyor: Acer Chromebook 512, Acer Chromebook 512 Spin ve Acer TravelMate B114-21.

Chromebook serisine epeyce yatırım yapan ve seriden çok şey bekleyen Acer, bir yandan da ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Serinin en yeni iki üyesi de oldukça dayanıklı gövdeye sahip.

Chromebook serisinin iki yeni üyesinde de MIL-STD 810G ordu kalite standardında malzeme kullanıldı. Su geçirmez özelliğe sahip cihazların üstünde bir de su tahliye kanalı yer alıyor. Yeni Acer TravelMate de benzer bir yapıya sahip ve Windows 10 işletim sistemi kullanıyor.

Acer Chromebook Spin 512 katlanabilir bir cihaz ve üç farklı kullanım modu var. 360 derece katlanabilen cihazı klasik dizüstü bilgisayar ya da tablet olarak kullanmak mümkün. İsteğe bağlı olarak Chromebook Spin 512’yi çadır modunda da kullanılabilen bir cihaz bu.

Acer Chromebook Spin 512’nin içinde dört çekirdekli Intel Pentium Silver N5000 ya da dört çekirdekli Intel Celeron N4100 işlemciden biri bulunuyor. Cihazın içinde ayrıca 8 GB’a kadar RAM ve 64 GB eMMC dahili hafıza bulunuyor. Bu hafızayı harici microSD kartlarla arttırmak mümkün. Yeni Chromebook dokunmatik özelliğe sahip 12 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Ekranın ölçüleri ise 3:2 olarak belirlendi. Antimicrobial Corning Gorilla Glass teknolojisi sayesinde ekran 170 derece açıyla izlenebiliyor.

Asus Chromebook Spin 512’de 2 x USB 3.1 Type-C giriş (1. nesil), iki adet USB 3.0 girişi, microSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tek şarjda 12 saat kullanılabilen cihazın üstünde 8 MP web kamerası ve Wacom EMR Stylus kalem bulunuyor.

Acer Chromebook 512 ise katlanabilen muadiliyle aynı özelliklere sahip. Acer Chromebook 512’nin işlemci seçenekleri arasında Intel Celeron N4000 de yer alıyor. Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da satışa çıkması beklenen cihazlardan Acer Chromebook 512’nin fiyatı 329 dolar, Acer Chromebook Spin 512’nin fiyatı ise 449 dolar olarak açıklandı.

Acer TravelMate B114-21 de Windows 10 S kullanan bir dizüstü bilgisayar olarak göze çarpıyor. Diğer Chromebook’lar ile aynı dayanıklılık standartlarına sahip olan cihazın işlemcisi 7. nesil AMD A6-9220C Apu’ya kadar çıkabiliyor. Cihazın grafik işlemcisi ise Radeon R5. Dizüstünün RAM seçenekleri 16 GB’a, hafızası ise SSD ile 256 GB’a kadar çıkabiliyor.

Acer, TravelMate B114-21’in AMD A4-9120 APU işlemciye ve 64 GB’a kadar flash hafızaya sahip bir versiyonunu da duyurdu. Bu model daha ucuz olacak.

Yeni TravelMate’ler HDMI girişine, iki USB 2.0 girişine, bir USB 3.1 girişine, bir microSD kart okuyucuya ve RJ-45 ethernet girişine sahip. Cihazın üstünde ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut durumda. Yılın ikinci çeyreğinde çıkacak olan cihazın fiyatı 319 dolardan başlayacak.