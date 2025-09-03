Acer, IFA 2025 etkinlikleri kapsamında çok önemli duyurular gerçekleştirdi. Şirket, piyasadaki tüm ürünlerini yeniledi. Ayrıca yepyeni ürünler de gördük. İşte Acer'ın IFA 2025'teki tüm duyuruları...

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olarak bilinen IFA, 5 Eylül'de resmen başlayacak. Berlin'de gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında teknoloji devleri, en yeni ürünlerini duyuracaklar. 9 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikler kapsamında teknolojiye doyacağımıza şimdiden eminiz.

Tayvanlı teknoloji devi Acer ise 5 Eylül tarihini beklemeye gerek duymadı. Bugün bir etkinlik gerçekleştiren Acer, IFA 2025'te göstereceği tüm yeni ürünlerini duyurdu. Dizüstü bilgisayardan ikisi bir arada tabletlere ve hatta monitörlere kadar çeşitli duyurular gerçekleştiren şirket, IFA 2025'i bomba gibi karşılamış oldu. Gelin hep birlikte Acer'ın yepyeni ürünlerine yakından bakalım.

Acer'ın IFA 2025'te duyurduğu yepyeni ürünler:

Nitro Serisi tamamen yenilendi: Monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar:

Serinin öne çıkan dizüstü bilgisayar modellerinden Nitro V16, Intel Core 9 270H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU seçenekleriyle geliyor. DLSS 4, NVIDIA Studio ve yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde hem oyun hem de içerik üretiminde üst seviye performans vaat ediyor. 16 inç WQXGA ekranı 180 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk desteğiyle akıcı ve canlı görüntüler sunarken, gelişmiş soğutma sistemi uzun süreli kullanımlarda stabilite sağlıyor.

Daha taşınabilir bir seçenek arayanlar için Nitro V 16S, ince metal kasası (19.9 mm) ve 4 bölgeli RGB klavyesiyle öne çıkıyor. Donanım gücü açısından V 16 ile benzer özellikler sunarken, taşınabilirliği sayesinde her yerde oyun ve üretkenlik imkânı sağlıyor. Her iki modelde de NitroSense yazılımı ile fan kontrolü, Intel Killer DoubleShot Pro ile düşük gecikmeli bağlantı ve Thunderbolt 4 desteği bulunuyor.

Masaüstü tarafında ise Nitro 70 ve Nitro 50 modelleri tanıtıldı. Nitro 70, AMD Ryzen 9 9950X3D işlemci ve RTX 5090 GPU ile 128 GB DDR5 RAM’e kadar destek veriyor. Nitro 50 ise Ryzen 7 8700G ve RTX 5080 kombinasyonuyla geliyor. Her iki modelde de güçlü CycloneX 360 soğutma sistemi bulunuyor; Nitro 70 ayrıca 360 mm sıvı soğutma çözümüyle donatılmış. Wi-Fi 7 desteği, şeffaf cam kasalar, ARGB aydınlatma ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı da dikkat çekici yenilikler arasında.

Nitro XV275K V6: 27 inç 4K UHD ekran, 180 Hz tazeleme hızı, HDR10 desteği ve 97% DCI-P3 renk gamı.

27 inç 4K UHD ekran, 180 Hz tazeleme hızı, HDR10 desteği ve 97% DCI-P3 renk gamı. Nitro XV273U W1: 27 inç WQHD ekran, 275 Hz hız, HDR500 sertifikası ve 95% DCI-P3 renk gamı.

27 inç WQHD ekran, 275 Hz hız, HDR500 sertifikası ve 95% DCI-P3 renk gamı. Nitro XV270X: 5K çözünürlük, 2000:1 kontrast oranı ve 95% DCI-P3 desteği.

5K çözünürlük, 2000:1 kontrast oranı ve 95% DCI-P3 desteği. Nitro XZ403CKR: 39.7 inç kavisli 5K ekran, 288 Hz yenileme hızı, güçlü hoparlörler ve geniş bağlantı seçenekleri.

Bu monitörler, yüksek çözünürlük, hızlı tepki süreleri ve FreeSync Premium desteğiyle akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

Karşınızda yenilenen Predator serisi:

Acer, IFA 2025’te Predator markası altında yeni ürünlerini de tanıttı. Helios 18P AI, taşınabilirlik ile masaüstü seviyesinde performansı bir araya getiriyor. Intel Core Ultra 9 285HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU ve 192 GB’a kadar ECC bellek desteğiyle dikkat çekiyor. ECC bellek sayesinde veri güvenliği ve stabilite artırılmış. Ayrıca 6 TB PCIe Gen 5 SSD desteği, Thunderbolt 5, Killer Ethernet ve Wi-Fi 7 bağlantılarıyla profesyoneller için güçlü bir platform sunuyor.

18 inçlik 16:10 ekran, Mini LED 4K çözünürlük, 1000 nit HDR parlaklık ve %100 DCI-P3 renk doğruluğu ile yaratıcı işler için ideal. Acer’ın gelişmiş soğutma sistemi – ultra ince AeroBlade fanlar, sıvı metal termal macun ve ısı boruları – yoğun yük altında bile cihazın serin kalmasını sağlıyor.

Orion 7000, Intel Core Ultra 9 285K işlemci ve RTX 5090 GPU ile geliyor. DLSS 4 ve NIM Microservices desteğiyle yapay zekâ tabanlı iş akışları için uygun. CycloneX 360 sıvı soğutma sistemiyle %15 daha verimli hava akışı sağlıyor. 128 GB’a kadar DDR5 RAM ve 6 TB SSD depolama desteği var.

Intel Core Ultra 9 285K işlemci ve RTX 5090 GPU ile geliyor. DLSS 4 ve NIM Microservices desteğiyle yapay zekâ tabanlı iş akışları için uygun. CycloneX 360 sıvı soğutma sistemiyle sağlıyor. 128 GB’a kadar DDR5 RAM ve 6 TB SSD depolama desteği var. Orion 5000 ise Intel Core Ultra 7 265F işlemci ve RTX 5080 GPU ile donatılmış. 2 TB SSD + 4 TB HDD depolama opsiyonu sunuyor. CycloneX 360 soğutma sistemiyle stabil performans sağlıyor.

Her iki model de ARGB aydınlatmalı cam kasalara sahip ve %65 geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretilmiş. Ayrıca Acer Intelligence Space yazılımı ile AI tabanlı üretkenlik araçlarına erişim sunuluyor.

26.5 inç OLED paneli, 720 Hz’e kadar çıkabilen yenileme hızıyla (DFR teknolojisi sayesinde farklı çözünürlük ve hız kombinasyonları) rekabetçi oyunculara hitap ediyor. WQHD çözünürlük, HDR500 True Black sertifikası, %99 DCI-P3 renk gamı ve FreeSync Premium Pro desteğiyle hem görsel kalite hem de akıcılık sunuyor.

Acer'ın yeni mekanik klavyesi; kablolu, Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz olmak üzere üç bağlantı modu sunuyor. 150 saate kadar pil ömrü, hot-swappable anahtarlar (mavi ve kırmızı seçeneklerle), değiştirilebilir WASD tuşları ve per-key RGB aydınlatma özellikleriyle kişiselleştirme imkânı sağlıyor.

TravelMate X14 AI dizüstü bilgisayar:

Acer, KOBİ’ler ve hibrit çalışan profesyoneller için geliştirdiği TravelMate X14 AI dizüstü bilgisayarını tanıttı. Windows 11 Pro ile gelen cihaz, Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe depolama desteğiyle güçlü bir performans sunuyor. Copilot+ PC deneyimleri (Recall, Click to Do, gelişmiş arama, Paint Cocreator, canlı altyazılar) sayesinde üretkenlik artırılıyor.

Sadece 1,27 kg ağırlığında ve 15,9 mm inceliğinde olan TravelMate X14 AI, MIL-STD 810H dayanıklılık standartlarını karşılıyor. 14 inç 16:10 WUXGA ekran ile gelen cihaz, opsiyonel OLED panel seçeneği, 500 nit parlaklık ve düşük mavi ışık sertifikasıyla göz sağlığını koruyor. Görüntülü görüşmelerde ise Acer PurifiedView 2.0, PurifiedVoice 2.0 ve DTS:X Ultra destekli hoparlörler öne çıkıyor. Ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve Ethernet gibi geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Güvenlik tarafında ise Acer UserSensing 2.0 ile kullanıcı uzaklaştığında ekranı otomatik olarak karartıp kilitleyebiliyor.

Acer Swift Air 16:

Acer, Swift serisine kattığı yeni Swift Air 16 modeliyle mobil profesyonellere yönelik ultra hafif bir dizüstü bilgisayar sundu. 1 kilogramın altında ağırlığıyla dikkat çeken cihaz, magnezyum-alüminyum alaşımlı şık kasası sayesinde hem dayanıklı hem de taşınabilir bir kullanım sağlıyor. Dört farklı renk seçeneğiyle sunulan model, seyahat eden ya da farklı çalışma ortamlarına adapte olan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış.

Swift Air 16’nın merkezinde en yeni AMD Ryzen AI 300 serisi işlemciler yer alıyor. En üst modelde AMD Ryzen AI 7 350 işlemci kullanılıyor ve bu sayede düşük güç tüketimiyle güçlü performans sağlanıyor. Yerel yapay zekâ uygulamaları, içerik üretimi, video konferans, yayın ve yaratıcı iş akışları için yüksek hız ve verimlilik sunuyor. Copilot+ PC olmasının avantajıyla Recall, Click to Do ve gelişmiş Windows arama gibi üretkenlik odaklı AI özelliklerine erişim mümkün.

Ekran tarafında kullanıcılar 16 inç WQXGA+ AMOLED (120 Hz) veya WUXGA IPS (60 Hz) seçenekleri arasında tercih yapabiliyor. AMOLED panel, %100 DCI-P3 renk gamı, 400 nit parlaklık ve canlı renkleriyle tasarımcılar ve freelancer’lar için öne çıkıyor. Gelişmiş görüntü deneyimini, Windows Hello destekli 2MP FHD IR kamera, çift mikrofon, çift hoparlör ve gizlilik kapağı tamamlıyor.

Bağlantı tarafında ise cihaz; iki USB-C, bir USB-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E ve Bluetooth ile donatılmış. Böylece hem modern çevre birimleriyle uyumlu hem de hızlı, kararlı kablosuz bağlantılar sunuyor. Swift Air 16, Kasım 2025’ten itibaren EMEA bölgesinde 999 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Acer Chromebook Plus Spin 514 ve yeni Chromebox modelleri:

Acer, IFA 2025’te ilk kez MediaTek Kompanio Ultra işlemcili Chromebook Plus Spin 514 modelini de duyurdu. Entegre NPU’su sayesinde cihaz, 50 TOPS AI işlem gücü sunuyor ve yerleşik yapay zekâ uygulamalarını doğrudan çalıştırabiliyor. Bu sayede üretkenlik, içerik oluşturma ve günlük görevlerde daha hızlı ve güvenli bir deneyim sağlıyor. Kompanio Ultra’nın verimliliği sayesinde cihaz 17 saate kadar pil ömrü sunuyor. Grafik tarafında Arm Immortalis-G925 GPU öne çıkarken, Google AI entegrasyonları (akıllı sekme/dosya gruplama, AI destekli görsel düzenleme, Lens ile arama) verimliliği artırıyor. Ayrıca kullanıcılar, cihazla birlikte 12 ay boyunca ücretsiz Google AI Pro aboneliği elde ediyor.

Dayanıklılık açısından MIL-STD 810H sertifikalı alüminyum kasaya sahip Spin 514, 122 cm’ye kadar düşmelere dayanabiliyor. 360 derece menteşe yapısı sayesinde laptop, tablet, çadır veya stand modunda kullanılabiliyor. 14 inç dokunmatik ekran (WQXGA+ veya WUXGA), dar çerçeveler, Corning Gorilla Glass kaplama ve USI 2.0 kalem desteğiyle esnek kullanım sunuyor. Ayrıca akıllı jestlerle (metin üstünü karalayarak silme, kutucuk içine alıp kopyalama gibi) not alma ve düzenleme kolaylaştırılmış. Cihaz yalnızca 1,36 kg ağırlığında ve 15,5 mm inceliğinde, yani oldukça taşınabilir.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C, web kamerası için gizlilik kapağı, DTS destekli hoparlörler ve geri dönüştürülmüş plastikten üretilen OceanGlass touchpad öne çıkan detaylar. Video görüşmelerde 5 MP veya 1080p kamera seçenekleri, yapay zekâ destekli gürültü engelleme ve arka plan bulanıklaştırma özellikleri sunuluyor.

Acer ayrıca iki yeni Chromebox tanıttı:

Chromebox CXI6: Intel Core 7 150U işlemci, çok sayıda USB ve HDMI portu ile aynı anda 4 monitör desteği, Wi-Fi 6E ve 2.5G LAN bağlantısı . Eğitim kurumları, ofisler ve kiosklar için uygun.

Intel Core 7 150U işlemci, çok sayıda USB ve HDMI portu ile aynı anda 4 monitör desteği, . Eğitim kurumları, ofisler ve kiosklar için uygun. Chromebox Mini CXM2: Fansız tasarımıyla sessiz çalışıyor, Intel Core 3 N350 işlemciyle geliyor. 3 monitör desteği sunuyor ve ultra kompakt yapısıyla dar alanlara hitap ediyor.

Iconia X Serisi tabletler:

Iconia X serisi, özellikle verimlilik ve eğlenceyi bir arada sunmayı amaçlıyor. Iconia X12, 12.6 inç AMOLED ekranı, hafif gövdesi (500 g) ve 16 saate varan pil ömrüyle öne çıkıyor. MediaTek Helio G99 işlemci ve 8 GB RAM ile desteklenen cihaz, depolama alanını 1 TB’ye kadar genişletebiliyor. Hem ön hem de arka kameraları günlük fotoğraf ve video ihtiyaçlarına hitap ederken, dört hoparlörlü ses sistemi, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantısı ile güçlü bir multimedya deneyimi sunuyor.

Iconia X14 ise 14 inç OLED ekranı ve dahili yapay zekâ özellikleriyle farklılaşıyor. AI Smart Sensing sayesinde jestlerle kontrol ve duruş ipuçları verirken, AI Super Resolution özelliği videoları otomatik olarak daha net hâle getiriyor. Ayrıca “Smile Camera” özelliğiyle gülümseme veya el hareketi algılandığında otomatik fotoğraf çekebiliyor. 10 saate kadar pil ömrü, Wi-Fi 6 ve sağlam gövde tasarımıyla işlevselliği destekliyor.

Iconia A Serisi tabletler:

Iconia A16 ve A14 modelleri, Android 15 işletim sistemiyle geliyor ve daha çok günlük kullanım, iş ve eğlenceye yönelik çözümler sunuyor. Bu cihazlarda da yapay zekâ destekli kamera ve görüntü iyileştirme teknolojileri yer alıyor. 14 ve 16 inçlik IPS ekranları geniş görüş açısı sağlarken, tripod tarzı dahili ayaklık tasarımı ekstra aksesuar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Her iki modelde de 8 MP arka, 5 MP ön kamera mevcut. 10 saate kadar pil ömrü ve Wi-Fi 6 ile Bluetooth 5.4 desteği sayesinde daha uzun süre kesintisiz kullanım mümkün.

X ve A serisi tabletlerin tamamında Acer Screen Casting özelliği bulunuyor. Bu sayede tabletler, kablosuz ekran görevi görerek dizüstü bilgisayarlara bağlanabiliyor. Sunum yapmak, film izlemek veya çoklu görev yürütmek bu sayede daha pratik hâle geliyor.

16APM1QJ, 27ART0 P1 ve CE270U Z monitörler:

Acer, monitör tarafında hem tasarımı hem de performansı ön plana çıkaran modellerle karşımıza çıktı. Japon estetiğinden esinlenen "Amadana 16APM1QJ", yalnızca 0,65 kg ağırlığında taşınabilir bir monitör. 15.6 inç IPS ekranı, 90 derece eğilebilen standı ve USB-C/mini-HDMI bağlantılarıyla özellikle seyahat eden profesyonellere hitap ediyor.

Daha büyük ekran arayanlara yönelik "Amadana 27ART0 P1", 27 inç ZeroFrame IPS panel, 144 Hz tazeleme hızı ve dinamik yenileme seçenekleriyle geliyor. HDMI ve VGA bağlantılarıyla esnek kullanım sunarken, minimalist tasarımıyla çalışma masalarına şıklık katıyor.

Bunun yanında, oyuncular ve profesyoneller için geliştirilen "Acer CE270U Z" modeli, 26.5 inç OLED ekranı, 280 Hz yenileme hızı, HDR desteği ve 0,03 ms tepki süresiyle üst düzey performans sağlıyor. 99% DCI-P3 renk gamı desteği ve 3W hoparlörleriyle de görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunuyor.

Veriton GN100 AI Mini iş istasyonu:

Acer'ın IFA 2025 kapsamında duyurduğu Veriton GN100 AI Mini isimli kompakt cihazı, büyük yapay zekâ modellerini bulut bağımlılığı olmadan yerel olarak çalıştırmak üzere tasarlandı. Böylece hem maliyetlerin düşürülmesi hem de daha güvenli bir kullanım hedefleniyor.

Veriton GN100, NVIDIA’nın yeni GB10 Grace Blackwell Superchip işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, FP4 seviyesinde 1 PFLOPS’a kadar yapay zekâ performansı sunabiliyor. 20 Arm tabanlı CPU çekirdeği, beşinci nesil Tensor Cores ve yeni CUDA çekirdekleriyle desteklenen sistem; 128 GB birleşik bellek ve 4 TB NVMe SSD depolama kapasitesiyle sunuluyor. Böylece sunucu seviyesinde performansı küçük bir mini-PC kasasında sağlayabiliyor.

Acer, cihazı sadece donanım gücüyle değil, yazılım desteğiyle de öne çıkarıyor. İçinde yer alan NVIDIA AI yazılım paketi, PyTorch, Jupyter veya Ollama gibi yaygın framework’lerle uyumlu çalışıyor. Bu sayede araştırmacılar, geliştiriciler ve öğrenciler büyük dil modellerini prototipleme, ince ayar yapma ve test etme süreçlerini doğrudan bu cihaz üzerinde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca NVIDIA ConnectX-7 NIC bağlantısı sayesinde iki GN100 birleştirilerek 405 milyar parametreye kadar yapay zekâ modelleriyle çalışmak mümkün oluyor.

Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin: Wi-Fi 7, dört USB 3.2 Type-C portu, HDMI, Ethernet ve Kensington kilidi desteği sunuluyor. Bu kombinasyon hem güçlü hem de güvenli bir iş istasyonu deneyimi vaat ediyor. Fiyatlandırma tarafında ise cihaz EMEA bölgesinde 3.999 euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacak.

Acer Vero projektörler:

Acer ayrıca üç yeni Vero projeksiyon cihazını (XL2320p, XL2521 ve SL2520n) duyurdu. Cıvasız lazer teknolojisi sayesinde 30.000 saate kadar kullanım ömrü ve %40 daha düşük enerji tüketimi sağlıyorlar. Full HD çözünürlük, 4.000 ANSI lümen parlaklık, 360 derece yansıtma, portre modu ve gelişmiş trapez düzeltme özellikleriyle esnek kullanım imkânı sunuyorlar. Projeksiyonlar toz geçirmezlik (IP6X), 24/7 çalışma, %93 Rec.709 renk gamı ve 50.000:1 kontrast oranıyla hem iş hem eğlence için uygun hale getirilmiş. Ayrıca 15W hoparlörler ve futbol/golf gibi özel görüntüleme modları da bulunuyor. Acer’ın sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, cihaz kasalarında %50 geri dönüştürülmüş plastik ve tamamen geri dönüştürülebilir ambalaj kullanılmış.

Connect T36 Wi-Fi 7 Router:

Son olarak Acer, Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router ile ev ve iş yerlerinde bağlantı deneyimini ileri taşıyor. Dört çekirdekli işlemcisiyle güçlendirilen cihaz, 3.600 Mbps’ye kadar hızlara çıkabiliyor. Mesh desteği sayesinde kapsama alanı genişletilebiliyor ve odalar arasında kesintisiz geçiş yapılabiliyor.

Kompakt tasarımıyla göze batmayan T36, Acer Connect uygulaması üzerinden kolayca kurulabiliyor. 4K yayın, düşük gecikmeli oyun ve akıllı ev cihazları için ideal olan bu yönlendirici, tekli ya da çoklu paket seçenekleriyle satışa sunulacak.