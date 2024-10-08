Diyelim ki açık bir denizin ortasında yapayalnız kaldınız veya başka bir deyişle kayboldunuz. Etrafınızda ise size yardım eli uzatacak hiç kimse yok. Peki böyle bir durumda ne kadar hayatta kalabileceğini hiç merak ettiniz mi?

Birkaç saniye, birkaç dakika veya birkaç saat? Sizce bu şartlar altında ne kadar hayatta kalabilirsiniz?

Gelin, tüm bu soruların cevabını verelim.

Birçok kişi için denizde kaybolmak, maalesef birkaç saniye sürer.

Yüzmek için herhangi bir yardımcı ekipman, yüzme becerisi veya su güvenliği tekniklerine dair farkındalığı olmadan, beklenmedik bir şekilde suya düşen bir kişi, doğal olarak daha fazla boğulma riskiyle karşı karşıyadır.

Ancak yetenekli yüzücüler bile eğer korkuya yenik düşerse boğulabilir. Panikleyen bir kişi, ister istemez mantıksız ve dürtüsel davranır ve denizlerde ne yazık ki hata payına yer yoktur.

Araştırmacılara göre panikleyen bir kişi çılgınca çırpınabilir, bağırabilir, hava yutabilir veya başını geriye doğru yatırabilir.

Bu davranışların sonunda ise cankurtaranların “içgüdüsel boğulma tepkisi” olarak isimlendirdikleri durum gerçekleşir. Ayrıca bu dakikalarda panik, nefes darlığını beraberinde getirir ve bu da nefes almayı zorlaştırır.

Daha da kötüsü haddinden fazla korku, bayılmaya bile sebep olabilir. Yani her durumda suda panikleme, hızla ölümcül bir döngüye girilmesine neden olur ve hayatta kalma süresi birkaç saniye ile sınırlanmış olur.

Bir kişi soğukkanlı ve yüzme konusunda tecrübeli olsa bile soğuk suya rakip olamaz.

Su, bir insanın vücut ısısını havadan çok daha hızlı bir şekilde düşürür ve hipotermi geliştirme ihtimalini artırır. Ancak tek endişe bu da değildir. Soğuk şok tepkisi, cildin hızla soğumasına, soluk soluğa kalmaya ve kalbin zorlanmasına neden olur.

Aslında bu tepkiler, insan vücudu soğuk suya alıştıktan birkaç dakika sonra azalır fakat genellikle boğulan veya kalp krizi geçiren kişiler için artık çok geçtir. Yani soğuk bir suda hayatta kalma süreniz yalnızca birkaç dakikadır.

Açık bir denizde yalnızca zekânızla hayatta kalmak, birkaç temel teknikle mümkün olabilir.

Nispeten sakin kalabilen, sırt üstü uzanabilen, nefesini tutabilen ve suyun üzerinde durmayı başarabilen kişiler kısa süreli boğulmaktan kurtulabilir. Aslında hareketsiz kalmak, hareket etmekten daha fazla işe yarar çünkü vücut, ısıyı korumak için kanı ekstremitelerden uzaklaştırır.

Ancak yine de bu koşullar altında hayatta kalma süresi 9-10 saat ile sınırlı olur. Özetle bir kişi denizde kaybolduğunda, onun ne kadar süre hayatta kalabileceği, koşullara ve kendi davranışlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

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