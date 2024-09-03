Denizler, neredeyse yüzyıllardır kaptanların korkulu rüyası ve efsanelerin konusu olmuştur. Ancak dünyanın en tehlikeli denizlerinin hangileri olduğu noktasında bir değerlendirme yaparken dikkate alınabilecek çeşitli faktörler vardır.

Bu bölgelerdeki akıntılar ne kadar güçlüdür? Fırtınalar ne sıklıkla ortaya çıkar ve rüzgârları ciddi anlamda tehlikeli midir?

Gelin, dünyanın en tehlikeli 4 denizine bakalım.

Drake Geçidi

Hoces Denizi olarak da bilinen Drake Geçidi, ölümcül bir denizdir. İngiliz kaşif ve korsan Sir Francis Drake’in adını taşıyan bu su kütlesi, fırtınalı koşulları ve tehlikeli akıntılarıyla ünlüdür. Yaklaşık 800 kilometre genişliğindeki geçit, Antarktika’yı Güney Amerika’daki Cape Horn’a ve Atlantik ve Pasifik Okyanuslarına bağlayan en kısa geçiştir.

Drake Geçidi oldukça tehlikelidir çünkü bu enlemde büyük kara parçaları yoktur. Bu sebeple Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı da dahil olmak üzere akıntılar direnç olmadan akabilir ve yüksek hacimlerde su taşıyabilir. Akıntıların oldukça kuvvetli olması ise bu su kütlesini tehlikeli ve ölümcül yapmaya yeterli olur.

Bermuda Şeytan Üçgeni

Bu üçgen; Bermuda, Porto Riko ve Florida’nın güney ucu arasında uzanan 1,3 milyon kilometrekarelik bir Atlantik alandır. Bermuda Şeytan Üçgeni, son yüzyıl içinde gizemli gemi enkazları ve kayıpları ile adından sıkça söz ettirir.

Denizde kayıplara karışan veya batan gemilere ise denizdeki metan gazı baloncuklarının sebep olduğu düşünülür. Ayrıca bu bölgede hava koşullarının aniden değişmesi ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan şiddetli fırtınalar, uçakların ve gemilerin kaza geçirerek ortadan kaybolmasına neden olmuş olabilir.

Güney Çin Denizi

Güney Çin Denizi’nin bulunduğu bölge, özellikle muson mevsimlerinde şiddetli tropikal fırtınalara ve tayfunlara eğilimlidir. Bu durum sularında seyahat eden gemiler için tehlikeli koşullar yaratır ve buradaki sığlıklar ve batık resifler hâlâ tam anlamıyla keşfedilememiş durumdadır.

Güney Çin Denizi, seyir için oldukça tehlikelidir ve onu bu denli tehlikeli hâle getiren güçlü akıntılarıdır.

Bering Denizi

İsmini Danimarka doğumlu Rus denizci Vitus Bering’den alan Bering Denizi, yüzyıllar boyunca çok sayıda can kaybına sebep olan kötü üne sahip bir başka su kütlesidir.

Uzak doğu Rusya ve Alaska arasında bulunan deniz, yılın büyük bölümlerinde geçişi tehlikeli hâle getiren güçlü akıntılar, sığ derinlikler, deniz buzu ve tehlikeli hava desenlerinin özel bir karışımına sahiptir.

Özetle bu 4 deniz, birbirinden farklı sebeplerle dünyanın en tehlikeli denizleri arasında ilk 4 sıradadır.

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