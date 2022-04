İçinde Kaybolacağınız En İyi Açık Dünya Oyunları

Bir oyunda içerisinde çizgisel olarak ilerlemek her ne kadar oyun dünyasının ilk yıllarında alıştığımız bir durum olsa da açık dünya oyunları, piyasayı artık ele geçirmiş durumda. Oyunculara daha çok özgürlük veren ve hâliyle oynama sürelerini de arttıran açık dünya elementleri, artık birçok oyunda bulunuyor. Uzun saatler geçireceğiniz açık dünya oyunları oynanış sürelerine göre sıraladık.

Her ne kadar açık dünya oyunları, PC dünyasında uzun süredir boy gösterse de bu oyunların asıl yıldızı, The Witcher: Wild Hunt ve Skyrim gibi oyunların birçok ödülü ceplerine indirmesiyle parlamaya başladı. Gittikçe başarı yakalamaya başlayan açık dünya oyunlarının ise ardı arkası kesilmedi.

Açık dünya oyunları ise herkesin bir noktada sevebileceği özellikler taşıyor. Özellikle zaman zaman bu diyarlardan çekip gitmek istediğimizde açık dünya oyunları, sunduğu farklı dünyalar ve hikâyeler ile imdadımıza koşabiliyor. Bu içeriğimizde, içinde kaybolacağınız en iyi açık dünya oyunları nelermiş? Yakından bir göz atıyoruz. Listenin belirli bir puana veya değerlendirmeye göre sıralanmadığını belirtmekte fayda var. Bunun yerine açık dünya oyunlarını, ortalama oynama sürelerine göre sıralıyoruz.

En iyi açık dünya oyunları:

Watch Dogs 2

Dying Light

Far Cry 5

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Origins

Ghost of Tsushima

Grand Theft Auto V

Assassin’s Creed Odyssey

Dragon Age: Inquisition

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

Fallout 4

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls V: Skyrim

Watch Dogs 2

Çıkış yılı: 2016

Geliştirici: Ubisoft

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 75

Watch Dogs 2 oynanış videosu:

Modern zamanlarda geçen açık dünya oyunlarına farklı bir soluk getiren Watch Dogs 2, GTA V gibi amansız bir rakibinin bulunduğu oyun dünyasında adından söz ettirmeyi başarıyor. Modern zamanlarda geçen hikâyesini ve açık dünyasını “hack” olayı ile birleştiren Watch Dogs 2, teknolojinin tüm imkânlarından faydalanıp hack yoluyla hemen hemen istediğimiz her şeyi yapabildiğimiz bir oyun.

Dying Light

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Techland

Yayıncı: Techland Publishing

Metascore: 75

Dying Light oynanış videosu:​

Çıktığı dönemin yenilikçi oyunlarından olan, Mirror Edge tarzı parkur oyunu temasını zombiler ve açık dünya ile birleştiren Dying Light, Metacritic üzerinde 80 geçem ve Steam’de “Son Derece Olumlu” geri dönüşler alan bir oyun. Post apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız ve ortaya çıkan değişik tarikatlar ile uğraştığımız Dying Light, 2015 yılında çıkmasına rağmen hâlâ heyecan uyandıran ve sanki dün piyasaya çıkmış gibi duran bir oyun.

Far Cry 5

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Ubisoft Montreal, Red Storm

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 78

Far Cry 5 oynanış videosu:

Oyun dünyasının en popüler FPS oyunlarını barındıran Far Cry serisi, açık dünyası ile de ön plana çıkıyor. Özellikle oyun sektörünün teknolojik gelişmelerinden neredeyse tümüyle yararlanan Far Cry 5, nispeten kısa olan 50 saat civarı bir oynanış süresine sahip olsa da oyun dünyasının en iyi açık dünyalarından biri olan Eden’s Gate şehrini bizlere sunuyor. Diğer Far Cry oyunlarında olduğu gibi açık dünyada dolaşıp tarikatçıların ve örgütlerin sığınaklarını yok ettiğiniz Far Cry 5’te modern şehir elementlerin yanında vahşi doğa unsurları da büyük bir yer kaplıyor.

Horizon Zero Dawn

Çıkış yılı: 2017 (PS4), 2020 (PC)

Geliştirici: Guerrilla

Yayıncı: PlayStation Mobile, Inc.

Metascore: 89

Horizon Zero Dawn oynanış videosu:

Post apokaliptik dünya temalı bir diğer açık dünya oyunu olan Horizon Zero Dawn, bizlere daha önce çok kez duyduğumuz fakat bu denli büyük bir oyunda görmediğimiz bir hikâye sunuyor. Dünyanın sonunun geldiği ve bir avuç insanın hayatta kalıp kendi içlerinde gruplaştığı bu oyunda modern şehirler ve medeniyet artık bir mit olarak yer alıyor.

Makinelerin bilinç kazanıp hüküm sürdüğü bu dünyada, modern teknoloji ve modern şehirler, çok eskide kalmış efsanelerden ibaret. Oldukça büyük haritaya ve çeşitli oynanış elementlerine sahip Horizon Zero Dawn, başından kalkmadan saatler geçirebileceğiniz bir oyun.

Assassin’s Creed: Origins

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: Ubisoft Montreal

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 84

Assassin’s Creed: Origins oynanış videosu:

Açık dünya temasını ilk oyundan bu yana sürdüren ve 2007’den bu yana açık dünya oyunların en popülerlerini piyasaya süren Assassin’s Creed serisi, serinin yenilenen ismi Assassin’s Creed: Origins ile bizleri farklı dünyalara ve medeniyetlere götürmeye devam ediyor.

Oynanış bakımından köklü değişikliklere giden ve modern Assassin’s Creed oyunlarının ilki olan Origins, devasa Antik Mısır haritasıyla ve suikastçilerin kökenini anlattığı hikâyesiyle bizleri saatler boyunca gerçek dünyadan alıkoyarak, Antik Mısır’ın gizem dolu dünyasına hapsediyor.

Ghost of Tsushima

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: Sucker Punch Productions

Yayıncı: Sony Interactive Entertainment

Metascore: 83

Ghost of Tsushima oynanış videosu:

Bizleri neredeyse 750 yıl öncesi, 1274 Feodal Japonya’sına götüren ve büyük oranda yaşanmış tarihi olaylara ev sahipliği yapan Ghost of Tsushima, oyun dünyasının en göz alıcı ve sanatsal açık dünyasını sunan oyunlardan biri. Moğol istilası sırasında Tsushima adasında bir Samuray’ı canlandırdığımız oyunda; içerisinde birçok görevin, gizli mekânların ve etkileşime girebileceğimiz kişilerin bulunduğu devasa bir açık dünya karşılıyor.

Atınıza atlayıp olağanüstü kırsal Japonya atmosferinde kilometrelerce yol alabileceğiniz ve yurdunuzu işgal eden Moğolları geri püskürtmeye çalıştığınız Ghost of Tsushima, 60 saati geçen oynanış süresiyle oldukça uzun bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Grand Theft Auto V

Çıkış yılı: 2013

Geliştirici: Rockstar North

Yayıncı: Rockstar Games

Metascore: 96

Grand Theft Auto V oynanış videosu:

Modern zamanlarda geçen devasa bir şehir düşünün, yapabileceğiniz tonlarca görev, düzinelerce etkinlik ve sürebileceğiniz onlarca araç ile bu şehir GTA V’te tamamen size ait. Açık dünya konusunda her zaman devrim yaratan GTA serisinin son şaheseri olan GTA V, bitmeyen içeriği ile başında 100 saati aşkın zaman geçirebileceğiniz bir oyun sunuyor.

Gerçekçi atmosferi ve olayları ile oyuncuları içine çekmeyi başaran GTA V, olağanüstü veya fantastik bir olay olmadan da oyunların dikkatını 100 saati bulan sürelerde üzerinde tutmayı başarıyor. Grand Theft Auto Online kısmıyla da eğlencenin devam ettiği GTA V; saatler bir kenara, oyuncuların yıllarını geçirdiği bir oyun.

Assassin’s Creed Odyssey

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 86

Assassin’s Creed Odyssey oynanış videosu:

Modern Assassin’s Creed oyunlarını şu an için sonuncusu olan Assassin’s Creed Odyssey, Origins’e göre daha büyük haritasıyla ve gerçekten ardı arkası kesilmeyen görevleriyle bizleri karşılıyor. Bu sefer Antik Yunanistan’a yolculuk ettiğimiz bu oyunda, gözümüzü alamayacağımız mekânlar ve atmosfer ile karşılaşıyoruz.

Yeni savaş sisteminin de denendiği ve gerçekten büyük savaşlara girebildiğimiz Odyssey’in açık dünyası ve yüzlerce görevi oyuncuları memnun ederken, oyunun en çok şikayet edilen tarafı seviye sistemi olmuştu. Sonuçta asıl olayı gizlilik ve suikast olan bir oyunda düşmanlarınızı sırf sizden birkaç seviye üstün diye öldürememeniz, biraz sinir bozucu bir durum.

Dragon Age: Inquisition

Çıkış yılı: 2014

Geliştirici: BioWare

Yayıncı: Electronic Arts

Metascore: 85

Dragon Age: Inquisition oynanış videosu:

Dragon Age serisinin üçüncü ana oyunu olan Dragon Age: Inquisition, çıktığı yıl olan 2014’te, rol yapma dalında Yılın Oyunu Ödülü dâhil birçok ödüle sahip olmuş bir oyun. Yüzlerce görevin ve bu görevlerde size eşlik dostlarınızın olduğu oyunda, tamamen keşfetmeye açık Thedas isimli dünyada çok uzun saatler harcıyorsunuz.

Oldukça fazla sayıda olan görevlerin yanı sıra Dragon Age: Inquisition’da; keşfedilebilecek düşman bölgeleri, bilinmeyen yaratıklarla dolu mağaralar ve gizli mekânlar bulunuyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Inquisition’ın oynanış süresi 120 saati geçebiliyor.

Fallout: New Vegas

Çıkış yılı: 2010

Geliştirici: Obsidian Entertainment

Yayıncı: Bethesda Softworks

Metascore: 84

Fallout: New Vegas oynanış videosu:

Çıkışının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ günümüz oyunları kadar keyifle oynanabilen Fallout: New Vegas, hem açık dünyası hem de post apokaliptik atmosferi ile oyuncuları kendi dünyasına çekmeyi başarıyor. Nükleer kıyamet sonrası dünyada hayatta kalan az sayıda insandan biri olduğumuz New Vegas’ta hem mutantlar hem de diğer düşmanlar ile aynı anda savaşıyoruz.

Tam anlamıyla bir rol yapma oyunu olan Fallout: New Vegas, uçsuz dünyasız açık dünyasında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem ile oyunculara 130 saat civarı süren bir macera sunuyor.

Red Dead Redemption 2

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Rockstar Games

Yayıncı: Rockstar Games

Metascore: 93

Red Dead Redemption 2 oynanış videosu:

Konu açık dünya ve rol yapma oyunu olduğunda kimse, Rockstar Games’in eline su dökemiyor. Red Dead Redemption serisine bir geri dönüş olan ve ilk oyunda bahsedilen olayların kökenine inen RDR 2’de aksiyon, macera ve görevler asla bitmiyor. Oyun bittikten sonra bile devam ilginç bir yapıya sahip olan RDR 2, çok uzun saatler boyunca vahşi batıda at sürüp, silah patlatabileceğiniz bir oyun.

Tıpkı GTA V’te olduğu gibi çevrimiçi versiyonu Red Dead Online ile yoluna devam eden RDR 2, oynanış süresi 130 saati geçen tek kişilik modundan sonra çevrimiçi modu ile oyunculara gerçek dünyayı unutturuyor.

Fallout 4

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Yayıncı: Bethesda Softworks

Metascore: 84

Fallout 4 oynanış videosu:

Bildiğimiz post apokaliptik dünya fakat bambaşka bir hikâye ve 150 saati geçen oynanış süresiyle Fallout 4, oyun dünyasının en uzun süren açık dünya oyunlarından biri. Açık dünya oyunları devlerinden olan Bethesda’nın elinden çıkan Fallout 4, oyunculara Nick Valentine ile birlikte kıyamet sonrası Boston şehrinde keşfedilecek yüzlerce gizem sunuyor.

Oynayış stilinin, alınan kararların ve yapılan şeylerin oyuna etkisi olduğu Fallout 4’te oyun, oyunculara belirli bir yol sunmuyor. Bu sayede Fallout 4’te oyuncular, olayların kendi istedikleri şekilde şekillenmesini sağlayabliyor.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Konami Digital Entertainment

Yayıncı: Konami Digital Entertainment

Metascore: 91

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oynanış videosu:

Metal Gear Solid serisinin son oyunu olan Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, hem gizliliğin, hem silahların hem de açık dünyanın bir arada olduğu yapımları seven oyuncuların vazgeçilmezi oluyor. Serinin ilk açık dünya oyunu olan The Phantom Pain, 2014’te piyasaya çıkan Metal Gear Solid V: Ground Zeroes oyununun devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Afganistan topraklarında geçen The Phantom Pain’nde ünlü Venom Snake ile gizliliğin ön planda olduğu maceralara atılıyoruz. Oldukça fazla etkilişime izin veren açık dünyada; at, araba, motosiklet ve hatta tank gibi birçok aracı kullanabiliyoruz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Çıkış yılı: 2007

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Yayıncı: Bethesda Softworks

Metascore: 94

The Elder Scrolls IV: Oblivion oynanış videosu:

Bethesda’yı Bethesda yapan ve şirketin popülerliğini borçlu olduğu oyun serisi The Elder Scrolls, oyun dünyasının en iyi rol yapma ve açık dünya oyunlarına sahip. The Elder Scrolls IV: Oblivion ise serinin en çok beğenilen ve tanınan oyunlarından biri. Çıkışının üzerinden 10 seneden fazla geçmesine rağmen hâlâ oyun listelerinde kendine üst sıralarda yer bulan Oblivion, 180 saatin üzerindeki oynanış süresiyle oyuncuları fantastik Orta Çağ’a adeta hepsediyor.

Oyunda bulunan birbirinden komik NPC’leri ile de ünlü olan Oblivion, rol yapma bakımından da her oyuncunun kendi zevkine göre bir hikâye kolu bulabileceği oldukça zengin ve devasa bir oyun. Her ne kadar oyunda ana amaç dünyayı kurtarmak olsa da tüm dünyayı boşverip kendi kafanıza göre de takılabiliyorsunuz. Oblivion, açık dünya oyunları arasında bu serbestliği sunan nadir oyunlardan biri.

The Witcher 3: Wild Hunt

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: CD PROJEKT RED

Yayıncı: CD PROJEKT RED

Metascore: 93

The Witcher 3: Wild Hunt oynanış videosu:

Yılın Oyunu Ödülü dâhil 800’ün üzerinde ödülün sahibi, açık dünyasıyla Steam oyunları arasında En İyi Ortam ödülünü de cebine koyan The Witcher 3: Wild Hunt hakkında ne desek gerçekten az kalır. 200 saate yakın oynanış süresiyle gerçek dünya nedir bizlere unutturan ve kendimizi Witcher sanmamıza neden olan Wild Hunt, birçok oyun listesinde hâlâ ilk sırayı kaptırmamayı başarıyor.

Fantastik Orta Çağ temalı oyunların belki de en iyisi olan The Witcher 3, günümüz açık dünya oyunlarının gidişatını belirleyen ve günümüz oyunlarına ilham veren en önemli yapımlardan biri. Hâlâ oynanabilen en iyi açık dünya oyunu olarak adlandırılan The Witcher 3’ün en büyük rakibi, 2020’de çıkacak olan Cyberpunk 2077 olacak gibi duruyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Çıkış yılı: 2011

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Yayıncı: Bethesda Softworks

Metascore: 94

The Elder Scrolls V: Skyrim oynanış videosu:

Açık dünya oyunu denildiğinde The Witcher 3 ile beraber en çok karşılaştırılan ve akla gelen ilk oyunlardan biri The Elder Scrolls V: Skyrim oluyor. Çıktığı yıl 200’ün üzerinde Yılın Oyunu Ödülü alan Skyrim, birçoğumuzu açık dünya oyunları ile tanıştıran ve belki de bütün yaz tatilimizi evimizde geçirmemizi sağlayan yegane oyun.

Oblivion’da olduğu gibi fantastik devasa bir açık dünyayı evlerimize getiren Skyrim’de de istediğiniz yolu seçip oyununuzu ona göre şekillendirebiliyorsunuz. İster uçsuz bucaksız arazilerde yürüyüp ejdarhaları avlayın, ister hırsızlar çetesine katılıp çetede yükselmeye çalışın ve isterseniz de boş boş dolaşıp canınız ne isterse onu yapın, Skyrim’de tüm seçenekler tamamen size kalmış durumda. Ortalama 220 saatin üzerindeki oynanış süresiyle karşımıza çıkan Skyrim, rahatlıkla 500 saat geçirebileceğiniz ve sıkılmayacağınız bir oyun.