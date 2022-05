Popüler Açık Dünya ve RPG Oyunu Tavsiyeleri

Açık dünya ve RPG oyunları, oyunseverlerin favori türlerinde listenin her zaman ilk sırasındadır. Hikayesine hayran kaldığınız bir karakteri sonsuz bir evrende kontrol ederek oyun başında saatler geçirmeyi seviyorsanız sizin için mutlaka oynamanız gereken en iyi açık dünya ve RPG oyunlarından bazılarını listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik.

Oyun dünyası, son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösterdi. Ancak bazı oyunlar ve bazı oyun türleri, kelimenin tam anlamıyla zamansızdır ve ne zaman isteseniz aynı keyifle tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Açık dünya ve RPG oyunları, bu türlerin başında geliyor. Sevdiğiniz bir karakteri sonu gelmez bir evrende yöneterek pek çok macera yaşar ve her seferinde yepyeni oyun içi hikayeler keşfedebilirsiniz.

Açık dünya ve RPG iki farklı oyun türü olarak kabul edilse bile aslında en sevilen oyunlardan bazılarına baktığımız zaman bu iki türün keyifli bir şekilde harmanlandığını görürüz. Zaten açık dünya ve RPG sevenler bu tür oyunları kaçırmazlar ve mutlaka oynamışlardır. Ancak oyun dünyasına yeni giren bir oyuncuysanız gözünüzden kaçanlar olabilir. İşte mutlaka oynamanız gereken en iyi açık dünya ve RPG oyunlarından bazıları.

Açık dünya ve RPG oyunları:

Korku türünün efsanelerinden: Last of Us

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan Last of Us serisi, PlayStation için geliştirilmiş en sevilen korku oyunlardan biri olarak kabul ediliyor. İnsanlara bulaştığı zaman saldırgan yaratıklara dönüştüren bir hastalığın kol gezdiği 2033 yılında geçen seride, kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde hayatta kalmaya çalışan gruplar arasında hastalığa bağışıklığı olan genç bir kızın hikayesine konuk oluyoruz.

Mitolojik hikayeler arasında kaybolun: God of War

Santa Monica Studio, Ready at Dawn, Javaground gibi farklı geliştiricilerin imzasını taşıyan ve Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan God of War serisi hakkında ne söylesek az kalır çünkü kendisi ilk kez 2005 yılında yayınlanmış gerçek bir efsane. Yunan mitolojisi üzerine kurulu olan hikaye, sonraki oyunlarda İskandinav mitolojisi ve daha pek çok kültürel öğe ile zenginleşerek oyunculara eşi benzeri görülmemiş bir evren sunuyor.

Mekanik varlıklara karşı mücadele edin: Mass Effect

BioWare, Edge of Reality, Demiurge Studios, Straight Right gibi farklı geliştiricilerin imzasını taşıyan ve son olarak Electronic Arts tarafından yayınlanan Mass Effect, askeri bilim kurgu temalı oyunlar arasında öne çıkan bir seridir. Orijinal üçlemenin hikayesindeki ana karakterimiz Komutan Shepard isimli bir asker. Komutan Shepard, Reaper adı ile anılan yenilmez mekanik varlıklara karşı galaksiyi koruma mücadelesi veriyor.

Tarihin karanlık sokakları: Assassin's Creed

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Assassin's Creed, itiraz edecek kimse olduğunu sanmıyoruz, oyun tarihimizin gelmiş geçmiş en başarılı serilerinden bir tanesidir. 2007 yılında yayınlanan ilk oyunundan sonra sayısız hikayeyle daha karşımıza çıkan seri, tarihi ön planda tutan hikayelere sahip. Serinin her yeni oyununda dünya tarihinin benzersiz bir dönemine misafir oluyor ve aksiyon dolu maceraların içinde kayboluyorsunuz.

Distopik dünyanın cyberpunk toplumu: Deus Ex

Ion Storm, Eidos Montréal gibi geliştiricilerin imzasını taşıyan ve Ion Storm ile Eidos Montréal tarafından yayınlanan Deus Ex, 2000 - 2016 yılları arasında yayınlanan 6 oyunluk sevilen bir seridir. Dünya çapında 14 milyondan fazla satan serideki her oyunun ayrı bir hikayesi var. Serinin genel teması ise distopik bir dünyada geçen cyberpunk bir toplum. Gizli cemiyetler ve komplo teorileri dolu oyunda her zaman karşılaştığımız bir gerçek ise illuminati.

Fantastik bir evren: The Elder Scrolls

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan The Elder Scrolls serisinin adını hepimiz beşinci oyun olan Skyrim ile biliyoruz. Serinin ilk oyunu 1994 yılında yayınlandı ve sonrasında karşımıza pek çok yan hikaye çıkararak bugüne kadar geldi. Oyunlar, Tamriel adlı kurgusal bir kıtada geçiyor. Büyülü ve doğaüstü güçler arasında yönettiğimiz karakterimiz ile sonsuz bir fantastik evrende yollara düşüyoruz.

Geleceği keşfedin: Fallout

Bethesda Softworks, Interplay gibi geliştiricilerin imzasını taşıyan ve Bethesda Softworksile Interplay tarafından yayınlanan Fallout serisinin ilk oyunu ile 1997 yılında tanıştık. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen seride 22. ve 23. yüzyıllardayız. Son oyunu Fallout 76, 2018 yılında yayınlanan seri, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan nükleer korkudan esinlenerek atompunk ve retrofuturistik tasarımları ile öne çıkmıştır.

Oynamayan kalmasın: The Witcher

CD Projekt Red, Fuero Games gibi geliştiricilerin imzasını taşıyan ve CD Projekt Red tarafından yayınlanan The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski imzalı aynı adlı kitap serisinin oyun uyarlamasıdır. Üç ana oyun, iki güncelleme paketi ve üç yan oyuna sahip olan The Witcher serisi toplamda 50 milyondan fazla sattı. Bölgede kalan son birkaç cadı avcısından biri olan karakterimiz, oyun boyunca mutasyona uğramış korkunç canavarlarla mücadele diyor.

Nasıl oynayacağınıza siz karar verin: Just Cause

Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve son olarak Square Enix tarafından yayınlanan Just Cause serisi, açık dünya türünün en sevilen oyunlarından bir tanesidir. Dünya çapında toplam 15 milyondan fazla satan serinin oyunları Karayipler, Güneydoğu Asya, Akdeniz ve Güney Amerika’da geçiyor. Just Cause serisi, doğrusal bir harita sunmadığı için oyuncular bu oyunları nasıl oynamak istediklerini kendileri belirlerler.

Bildiğiniz sokak çetelerinden değil: Saints Row

Volition tarafından geliştirilen ve son olarak Deep Silver tarafından yayınlanan Saints Row oyun serisinde, Saint's Row bölgesinin kontrolünü elinde tutan 3rd Street Saints isimli kurgusal bir sokak çetesinin maceralarına konuk oluyoruz. Bu basit gibi görünen sokak çetesi, serinin oyunları geliştikçe uzaylı düşmanlarla bile mücadele eder hale geliyor ve çete liderini ABD başkanı olarak bile görüyoruz.

Sonu gelmez egzotik evren: Far Cry

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Far Cry, oyun dünyasına kendine has tarzı ile silinmez bir imza atmış serilerden bir tanesidir. 2004 yılında yayınlanan ilk oyunundan beri sevilen seri, ana oyunların yanı sıra pek çok yan hikayeyle de karşımıza çıktı. Oyunculara egzotik bir açık dünya sunan serinin her bir oyununda dünyanın farklı bir noktasındaki maceralara katılıyoruz.

Oyun dünyasına yeni girenler ya da tekrar tekrar oynamak isteyenler için en iyi açık dünya ve RPG oyunlarını listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz oyunları yorumlarda paylaşabilirsiniz.