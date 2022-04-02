Tarayıcıdan Oynanan Ücretsiz İki Kişilik Oyunlar

Oyun oynamak oldukça güzel bir vakit geçirme yöntemi. Fakat oyun oynamaktan daha eğlenceli olan birşey varsa o da oynadığınız oyuna arkadaşlarınızı dahil etmek. Arkadaş çevresi ile birlikte yapılan aktiviteler her zaman eğlenceli olmuştur. Bizde bu sebepten dolayı arkadaşlarınızla birlikte hiç efor sarfetmeden tarayıcı üzerinden oynayabileceğiniz iki kişilik ücretsiz oyunları listeledik.

Günümüz koşullarında çıkan oyunları göz önünde bulundurursak, herkesin bilgisayarı her oyunu kaldırmaya elverişli olmayabiliyor. Fakat tarayıcı oyunlarının güzel kısmı genel olarak her bilgisayarda rahat çalışıyor olmaları. Durum böyle olunca sadece tarayıcı oyunları bile oldukça keyifli olabiliyor.

İşin daha keyifli olan kısmı ise arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz tarayıcı oyunları. Eskiden herkesin evinde bilgisayar yoktu. Olsa bile oyun bolluğu bu kadar çok değildi. Bu yüzden bu tarz arkadaşlarınızla beraber oynayabildiğiniz flash oyunlar bulunmaz hint kumaşı gibi değerliydi. Bizde birazda nostalji olması amacıyla bu tarz 2 kişilik tarayıcı oyunlarına değinmeye karar verdik.

Tarayıcıdan ücretsiz oynanan iki kişilik oyunlar:

Herkesin sevdiği eski usül bilardo: 8 Ball Billiards Classic

Klasik bir bilardoyu kim sevmez ki. Üstelik bir bilardo salonuna gitmek yerine basit bir şekilde tarayıcınızdan oynama imkanı varken. Gerçekten sadece sanal bir bilardo oyunu olan 8 Ball Billiards Classic (8BBC) normal bilardodan hiçbir farkı olmayan bir oyun. Sadece farenizle birlikte rahat bir şekilde topları deliklere sokmanız gerekiyor. Oldukça basit ve arkadaşlarınızla çevrimiçi oynayabileceğiniz en klasik bilardo oyunlarından bir tanesi.

Silahlar ile futbol oynamak: Gunball!

Gunball!, gerçekten isminde her şeyi açıklayan bir oyun. Özünde bir futbol oyunu fakat ekstra olarak silahlarla oynuyorsunuz. Bu çevrimiçi piksel oyunda oynadığınız arkadaşınızın ve sizin birer kalesi mevcut. Ortada ise bir tane kırmızı top. Gerisi malum, silahları patlatarak topu kaleye sokmaya çalışıyorsunuz. Söz konusu tarayıcı oyunları olduğunda işin basit olması önemli olan detaylardan biri. Gunball! ise olabildiğince basit bir oyun.

Ateş toplarına karşı hayatta kalmak: Firefall

Firefall, kare bir karakteri canlandırıp, gökyüzünden düşen ateş toplarına karşı sağa sola kaçarak hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Mantık oldukça basit. Fakat işin içine sizin dışınızda bir kişi daha girdiğinde düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Arkadaşınızın ve sizin belli alanları olduğu için kazanan taraf olmak adına arkadaşınızı kendi karakteriniz ile itmek, engellemek gibi hareketlere başvurmanız gerekiyor. Sonuç olarak durum tamamen rekabete dönüyor.

Eşli bulmaca oyunu: Gravshift

Rekabetçi oyunlar her zaman eğlencelidir. Fakat insan zaman zaman oynadığı arkadaşı ile birlikte işbirliği yapmakta istiyor. Gravshift tam olarak böyle zamanlar için bulunan bir oyun. Portal oyun serisini duyduysanız eğer Gravshift bunun çok daha basit bir hali denilebilir. Biriniz W, A, S, D tuşları ile oynarken diğeriniz ise ok tuşları ile karakterinizi doğru bir şekilde yönlendirerek portalı açıp bir sonraki bölüme geçmeniz gerekiyor.

Arkadaşınızla birlikte hapishaneden kaçmak: Money Movers

Money Movers, genel eşli tarayıcı oyunlarına kıyasla nispeten üzerinde düşünmenizi gerektiren bir oyun. Çünkü yapmanız gereken şey arkadaşınız ile birlikte bir hapishaneden kaçmak. Oynayan iki oyuncunun karakteri de ilerlemeniz gereken bölümlerde farklı şekillerde işe yarayacağı için hangi bulmacayı nasıl çözmeniz gerektiğini düşünürken bir yandan da korumalardan kaçmanız ve saf dışı bırakmanız gerekiyor. Tabii ki bunlarla uğraşırken bir dolu eğlence de yanında geliyor.

Herkesin bildiği fakat adı bilinmeyen oyun: Pong 2

Pong gerçekten herkesin oyun olarak ne olduğunu bildiği fakat isim olarak herkesin aşina olmadığı bir oyun. İki taraftaki oyuncuda birer raket sahip ve topları diğer oyuncunun “kalesine” sokmaları gerekiyor. Klasik Pong oyunlarına kıyasla top hızı, raket hızı vb. şeyleri özelleştirebilir olduğu için birçok Pong oyununa kıyasla Pong 2 oldukça başarılı bir oyun.

Savaş gemilerinin çarpışması: Battleship Online

Battleship Online bizim ülkemizde çok popüler olmayan, kült bir oyun türü. Mantık ise oldukça basit. İki tarafında 10x10’luk bir alanı mevcut ve sahip olduğunu gemiler ile karşı taraftaki arkadaşınızın alanındaki gemileri batırmaya çalışıyorsunuz. Battleship bir nebze popüler olduğu için oynayan arkadaşınız olmasa bile yabancı bir oyuncu ile oynama imkanınız her zaman mevcut.

Satranç ile zekanızı çarpıştırın: Lichess

Kimin daha zeki olduğunu öğrenmenin en iyi yollarından biri bir satranç müsabakası düzenlemek. Lichess ise bunun en kolay ve başarılı yollarından bir tanesi. Sahip olduğu sohbet odaları ve farklı satranç modları ile Lichess kendi türleri arasında biraz daha öne çıkmayı başarıyor.

Analitik zekanın konuştuğu oyun: Speed Sudoku

Sudoku gerçekten analitik zekanın konuştuğu bir oyun. Bunun yanı sıra beyin jimnastiği yapmak içinde birebir. Bundan daha çok beyninizi çalıştıracak bir durum varsa o da rekabetçi bir şekilde sudoku oynamaktır. Başka oyuncular ile oynadığınız esnada, oyuncuların ilerleme yüzdelerini görebliyor oluşunuz rekabeti arttıran ve daha çok beyninizi kullanmanıza sebep olacak faktörlerden bir tanesi.

Bildiğimiz Kızma Birader: Ludo King

Halk arasında Kızma Birader olarak bilinen, eskilerin popüler oyunu Ludo King, sanal ortama taşınmış durumda. Kızma Birader’i hem mobil platformlarda hem PC’de oynamak mümkün. Kızma Birader oldukça basit bir şekilde oynanan zar oyunu. Mantık ise oldukça basit: sahip olduğunuz pinleri başlangıç noktasından evinize getirmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de sizi ele geçirmeye çalışan arkadaşlarınızdan kaçınıp tam tersi onları ele geçirmeyi deneyebilirsiniz.

Görsel hafızayı sınayan Yapboz: JigsawPuzzles.io

Yapboz yapmak genel olarak herkesin sevdiği bir eğlence tarzı değil. Fakat, arkadaşlarınızla birlikte aynı yapbozu yapmak düşündüğünüzden daha eğlenceli olabilir. Çözebileceğiniz yapbozlar arasında birçok farklı tür bulunuyor ve arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz bir oturum başlatmak oldukça kolay.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz iki kişilik oyunları derledik. Siz de farklı oyun önerilerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.