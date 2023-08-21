İkinci üniversite için sınavsız giriş yapılabilen açıköğretim fakültesi bölümlerine zam geldi. Zam, bazı bölümlerde yüzde 90'ın bile üzerine çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz günlerde YKS 2023 için yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalarla sınava giren tüm öğrenciler, istedikleri yeri kazanıp kazanmadıklarını öğrenmiş oldular. ÖSYM, bu hamleyle YKS 2023 sürecini büyük oranda tamamlamış oldu. Bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, bundan sonraki aşamada kayıt işlemleriyle uğraşacaklar.

Tabi sadece örgün öğretim kurumları değil, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan açıköğretim fakülteleri (AÖF) de öğrencilerini beklemeye başladı. Kimileri doğrudan, kimileri ise sınavsız ikinci üniversite programı kapsamında AÖF'lerde açılan programlara kayıt yaptıracaklar. Ancak bu yıl AÖF bölümleri ile ilgili dikkat çeken bir durum söz konusu.

AÖF ücretlerine yüzde 90 civarı zam geldi!

Halihazırda bir üniversite öğrencisi olup da ikinci bir üniversitede okumak isteyen vatandaşlar, belirli ödemeler yaparak AÖF bölümlerine giriş yapabiliyorlardı. Sistem bu yıl da devam edecek ancak önemli değişiklik var. AÖF bölümlerine yüzde 90 civarında zam geldi. Buna göre; geçtiğimiz yıl 620 TL olan bölümlerdeki dönemlik ücret 1.180 TL'ye, 870 TL olan bölümlerin dönemlik ücreti ise 1.570 TL'ye kadar yükseldi.

Sosyal medyada gündem oldu:

AÖF bölüm ücretlerine okkalı bir zam gelmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kullanıcıların konuyla ilgili bazı paylaşımları şöyle: