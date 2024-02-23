Acun Ilıcalı'nın Almanya merkezli spor kanalı Sport1'in yarısını satın aldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre ACUNMEDYA, bu televizyon kanalında spor odaklı realite programları yayımlayacak.

Türk televizyon tarihine geçen Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Spora ilgisi olduğu bilinen Ilıcalı'nın, Alman spor kanalı Sport1’in yüzde 50 hissesini satın aldığı konuşulmaya başladı. Acun Ilıcalı ya da ACUNMEDYA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgilere göre Sport1’in sahibi olan şirket, televizyon kanalının satılmasına çok önceden karar vermişti. Ancak konuyla ilgili adımlar, son bir aylık süreçte atıldı. Hatta bir ay kadar önce Alman basınında yer alan haberlere göre Sport1 için görüşmelerin devam ettiği, ACUNMEDYA'nın da kanalla ilgilendiği iddia edilmişti.

"Acun Ilıcalı, Sport1 kanalı için 30 milyon euro ödedi"

Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre Acun Ilıcalı, Sport1 kanalının yüzde 50 hissesi için tam 30 milyon euro ödeme yapmayı kabul etti. Bu arada; Sport1’in sahibi olan Highlight Communications’ın daha önceki dönemlerde çok daha yüksek tutarlar istediği ancak kimsenin bu denli büyük paralar yatırmak istemediği, ACUNMEDYA'nın şirketi ikna etmeyi başardığı bildiriliyor.

Edinilen bilgilere göre ACUNMEDYA, Sport1 için spor odaklı realite programları oluşturacak. Hatta ilk aşamada "Exatlon" isimli yarışmanın seyirci ile buluşacağı, ardından daha fazla programın yayımlanacağı ifade ediliyor.

Acun Ilıcalı veya ACUNMEDYA cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse sizi yeniden bilgilendireceğiz.