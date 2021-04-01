Bilirkişi Raporu: Acun Medya, Tangöze'ye 165 Bin TL Ödemeli

Kaan Tangöze'nin, eserlerinin 'O Ses Türkiye' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon'a açtığı tazminat davasına ilişkin bilirkişi raporu geldi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 'Senden Daha Güzel', 'Oje', 'Bu Akşam', 'Köprü Altı', 'Ah', 'Seni Kendime Sakladım', 'Haberin Yok Ölüyorum', 'Bekle Dedi Gitti', 'Melankoli' ve 'Belki Alışman Lazım' isimli şarkılarının O Ses Türkiye' ve 'O Ses Çocuklar' programlarında izinsiz kullanılması gerekçesiyle MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon'a 5 bin TL maddi, 5 bin TL manevi olmak üzere 10 bin TL'lik bir tazminat davası açmıştı. Açılan davaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Yayınlanan bilirkişi raporunda Kaan Tangöze haklı bulundu ve MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon'un Tangöze'ye 165 bin TL'lik bir ödeme yapması gerektiği kararına varıldı. Davalı avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkeme ise ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

'Raporda belirlenen ücret fahiş düzeyde':

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Raporda izinsiz kullanım sebebiyle tazminat tutarının yükseltilmesi ve sanatçıya 165 bin TL ödenmesi gerektiği kararı yer alıyordu. Açıklanan rapor sonrası Tangöze'nin avukatı Eylem Akkayalı rapor da göz önünde bulundurularak davanın karara bağlanmasını talep ederken, davalı tarafın avukatı Esra Güçbilmez ise rapora itiraz etti.

Güçbilmez rapor ile ilgili olarak "Rapora karşı itiraz ediyoruz. Raporda belirlenen ücret, emsal raporlarda görüleceği üzere fahiş düzeyde belirlenmiştir. Yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme yeni bilirkişi raporunun alınması talebini reddederken, ek bilirkişi raporu alınması için duruşmayı erteledi.