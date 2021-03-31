Exxen yönetimi, abonelerin beğendiği yapımlar olarak lanse edilen Gibi ve Hükümsüz isimli dizilerinin ilk bölümlerini YouTube'dan yayınladı. Böylelikle ücretsiz olarak herkes tarafından izlenebilen bölümlerin, Exxen'e daha fazla abone çekeceği düşünülüyor.

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılının başından beri hizmet vermekte olan Exxen'le ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Exxen tarafından yapılan açıklamalarda, platformun sevilen yapımları arasında olan "Hükümsüz" ile "Gibi" isimli dizilerinin ilk bölümlerinin YouTube'da yayınlanmasına karar verildiği duyuruldu. Acun Ilıcalı, bu hamleyle Exxen'e daha fazla abone çekmeye çalışacak gibi görünüyor.

Exxen, yayın hayatına başladığı dönemlerde en çok da YouTube'dan aldığı projelerle tartışmaların odak noktasına oturmuştu. Özellikle de Hasan Can Kaya'nın talk show programı Konuşanlar'ın Exxen'le anlaşması üzerine YouTube'dan kaldırılması, Exxen ve Hasan Can Kaya'ya yönelik büyük bir linç kampanyasının başlatılmasına yol açmıştı. Acun Ilıcalı bu kez, geçtiğimiz aylarda tartışmalara yol açan YouTube'u kullanmaya karar vermiş durumda.

Gibi ve Hükümsüz'ün ilk bölümleri, YouTube'da ücretsiz olarak izlenebiliyor

Exxen'in YouTube kanalı üzerinden başlatılan ve bir nevi reklam kampanyası olarak başlatılan uygulama kapsamında, Gibi ve Hükümsüz dizilerinin ilk bölümleri ücretsiz olarak izlenebiliyor. Bu bağlamda Gibi'nin komedi türünde bir yapım olduğunu, Yılmaz ve İlkkan isimli iki arkadaşın maceralarına odaklandığını belirtmek gerekiyor. Hükümsüz ise dram ve macera türünde bir yapım olarak karşımıza çıkarken, bir cinayetin peşine düşen iki güçlü kadının hikayesine odaklanıyor.

Bu arada hem Hükümsüz'ün hem de Gibi'nin bir süredir zaten Exxen'de yayınlandığını belirtmek gerekiyor. Yani bu internet dizileri, yayın hayatlarına yeni başlamadılar. Gibi'nin 12 bölümü, Hükümsüz'ün ise 10 bölümü platformda zaten yer alıyor ve abonelik sahipleri tarafından izlenebiliyor.

Exxen'in YouTube kanalına, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.