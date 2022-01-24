Fıtık Diye Ameliyat Edilen Adamın Rahmi Olduğu Anlaşıldı

67 yaşında kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen bir adamın aslında kadın üreme sistemine sahip olduğu anlaşıldı. Dünyada sadece 200 kişide tespit edilen bu duruma kalıcı müllerian kanal sendromu (PMDS) deniyor.

Kosova'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir süredir cinsel organındaki şişlik nedeniyle rahatsız olan ve hastaneye başvuran 67 yaşındaki bir adam, aslında bir rahme sahip olduğunu öğrendi. Kimliği açıklanmayan adamı muayene eden doktorlar, adamın penisi ile testis torbasının yanında kadın üreme sistemi bulunduğunu söylediler.

Yaşanan tuhaf olay, adamın sağlığını bugüne kadar etkilememişti. Hatta penis ile birlikte kadın üreme sistemine sahip olan adamın 3 çocuğu vardı. Uzmanlar, bu durumun oldukça nadir görüldüğünü, “kalıcı müllerian kanal sendromu” (PMDS) olarak isimlendirildiğini açıkladılar.

Dünyada ilk değil

Kalıcı müllerian kanal sendromu olarak isimlendirilen bu durum, dünyada bir ilk değil. Uzmanlara göre dünyada 200 civarında kişi bu rahatsızlıktan muzdaripti. Haliyle Kosova'daki olay, tıp dünyasının ilgisini çekti. Priştine Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, bu vakayı Üroloji Vaka Raporları isimli dergi için makale haline getirdiler.

PMDS bulunan insanlar, böyle bir rahatsızlıklarının olduğunu fark etmiyorlar. İlk belirtiler, bireyin kasık fıtığı olduğunu düşündürüyor. Üstelik yapılan ilk muayenelerde bireyin bir rahme sahip olduğu da anlaşılamıyor. Kasık fıtığı nedeniyle ameliyata alınan hasta, yapılan müdahale sonucunda rahminin olduğunu öğreniyor. 67 yaşındaki adama yapılan ameliyatta da bu durum gerçekleşti. Fıtık için hastaneye yatan adamın rahmi alındı.