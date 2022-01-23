Yüksek Kahve Tüketimi, Rahim Kanseri Riskini Azaltıyor

Her yıl 290 bin kadında görülen rahim kanseri, kadınları en çok etkileyen ölümcül hastalıklardan birisi. Yapılan araştırmalar ise bu kanser türü ile kahve tüketimi arasında ilginç bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu.

Obstetrik ve Jinekoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, 699.234 kişide meydana gelen 9.833 yeni endometriyal kanser (rahim kanseri) vakası ile kahve alımı üzerine yapılan 24 çalışma incelendi. Yapılan bu çalışma kapsamında yüksek kahve tüketimi ile kanser riski arasında ters bir orantı olabileceği keşfedildi.

Buna göre kahve tüketmenin, rahim zarında başlayan ve rahim kanseri olarak da bilinen bir kanser türü olan endometriyal kanser riskini azalttığı öne sürüldü. Analiz sonucunda kahve tüketiminin endometriyal kanser riskini azaltmasına ek olarak, kafeinli kahvenin kafeinsiz kahveden daha iyi koruma sağlayabileceği ifade edildi.

Fazla kahve tüketenlerin endometriyal kansere yakalanma riski, kahve tüketmeyenlere göre yüzde 29 daha az

Rahmin iç yüzerini kaplayan, her regl döneminde bir tabakası dökülerek her ay potansiyel bir gebelik için tekrar hazırlanan ve gebeliğin gerçekleşmesi durumunda plasentanın tutunduğu yapıya ‘endometrium’ denir. Bu yapıda gelişen kanserlere ise endometriyal kanser veya diğer bir adıyla endometrium kanseri adı verilir. Menopoz sonrası yaşanan vajinal kanamalar, iki regl dönemi arası meydana gelen kanamalar, vajinada anormal veya kanlı akıntı olması, pelvik ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrı/acı yaşanması endometriyal kanserin başlıca belirtilerinden bazılarıdır.

Yapılan araştırmalar ışığında ise kahve tüketiminin en yüksek kategorisinde yer alan kişilerin bu bahsedilen endometrium kanserine yakalanma riskinin, en düşük kahve tüketimi kategorisinde yer alan kişilere oranla yüzde 29 daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kahvenin potansiyel kanser karşıtı etkileriyle ilişkilendirilen birkaç mekanizmaya da dikkat çeken araştırmanın yazarları, “Kahve içmenin endometriyal kanser riski ile ilgili faydaları hakkında daha fazla bilgi elde etmek için büyük örneklem büyüklüğüne sahip daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.