Dünyada oldukça nadir rastlanan bir doğa olayı Adana’da görüldü. Rusya ve Sibirya gibi soğuk ülkelerde görülen Ateş Gökkuşağı Adana’da ortaya çıktı.

Adana Kozan’da Ateş Gökkuşağı görülmesi herkesi şaşkına çevirdi. Genellikle Rusya ve Sibirya’da görülen Ateş Gökkuşağı aslında oldukça nadir rastlanan bir doğa olayı. 10 dakika kadar süren bu harika doğa olayını Adana’lı vatandaşlar cep telefonlarına kaydettiler.

Sirüs bulutları içerisinde yer alan buz kristallerinin kırılması sonrasında ortaya çıkan Ateş Gökkuşağı, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana geliyor. Aynı zamanda bu ışık kırılmasının yaşanması için Sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl Osmaniye’de görülmüştü

Ateş Gökkuşağı her ne kadar Sibirya ve Rusya’da sık görülse de dünya genelinde gerçekten oldukça nadir. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta Osmaniye’de aniden ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay ilk etapta tam anlamıyla anlaşılamamış ardından uzmanların “Ateş Gökkuşağı” demesiyle durum anlaşılmıştı.

Singapur vb. ülkelerde görüldüğünde de oldukça heyecan yaratan bu doğa olayı ortalama 15 dakika içerisinde bitiyor. Bu güzel ışık patlamalarına hayatınızda denk gelme şansını yakalarsanız mutlaka telefon kameranızla hemen çekim yapmaya başlayabilirsiniz. Keza ülkemizde de arka arkaya mayıs ayında bu durumu yaşamak oldukça keyif veren bir durum. Gerçi bilimsel olarak da Ateş Gökkuşağı’nın ülkemizde görülmesi iklim değişikliğinin habercisi olabilir.