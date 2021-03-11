Bitcoin'in geleneksel para birimlerine çevreye zararlı bir alternatif olduğunu söyleyen Bill Gates, popüler kripto para biriminin iklim değişikliği kadar büyük bir şey olmadığını dile getirdi.

Hakkında ortaya atılan koronavirüs komplo teorileri nedeniyle son bir yıldır adını en çok duyduğumuz iş insanlarından biri olan Microsoft kurucusu Bill Gates, bugünlerde neredeyse her gün yeni bir açıklamada bulunuyor ve manşetlerden inmek bilmiyor.

Geçtiğimiz gün The New York Times’da yeni bir röportajı yayınlanan Bill Gates, bu sefer de Bitcoin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İklim değişikliği konusundaki hassasiyeti dünyaca bilinen iş insanı, Bitcoin için “Bitcoin, işlem başına bilinen herhangi bir yöntemden daha fazla elektrik kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Bill Gates, sürdürülebilir madencilik planları yapan ETH'ye "olabilir" dedi

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Bill Gates’e göre Bitcoin, iklim değişikliği kadar “büyük bir şey” değil. Dünya üzerindeki Bitcoin madenciliği çalışmalarının, toplamda gelişmiş bir ülke kadar karbon emisyonuna sahip olduğunu düşünürsek Bitcoin’in gerçekten de sanıldığının aksine “geleceğin” para birimi olmayabileceği söylenebilir.

Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı sürekli olarak övülüyor olsa da pek çok kişi Bitcoin’i finans sektörünün karbon ayak izini geleneksel paralara kıyasla artıran çevreye zararlı bir alternatif olarak görüyor. Bu nedenledir ki Twitter CEO’su Jack Dorsey dahil pek çok kişi, daha çevreci bir alternatif arıyor.

Bitcoin’in ardından en popüler ikinci kripto para birimi olan ETH, karbon emisyonu sorununa bir çare bulabilmek adına daha sürdürülebilir bir madencilik modelini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu konu hakkında da konuşan Gates, “Yeşil elektrik kullanıyorsa ve (paranın) diğer kullanımlarını dışarıda bırakmıyorsa, bilirsiniz, o zaman tamam” dedi.