Adeta Bir 'Tank': Ulefone Armor 6E Parçalarına Ayrıldı

Dayanıklılığıyla öne çıkan Ulefone Armor 6, kullanıcılarına oldukça güven veriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir sökme videosu, Ulefone Armor 6E modelinin neden bu kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Armor 6E, dayanıklı özellikleriyle kullanıcılar ve teknoloji editörleri tarafından övgüyle karşılanan Ulefone’un en yeni akıllı telefonu. Telefonun ne kadar dayanıklı olduğuyla ilgili çekilen bir videoda telefon sökülerek içine bakılıyor. Görünen o ki telefon, bir tank kadar sağlam çünkü tüm bileşenler arka panelden erişebileceğimiz diğer akıllı telefonların aksine Armor 6E’de ekranın altında bulunuyor.

Özel tasarım tutkallar, ekran ile cihazın geri kalanı arasındaki bağlantıyı su geçirmez hâle getiriyor. Ayrıca havayla temas eden bileşenler, telefonu su geçirmez hâle getirmek için yüksek yoğunluklu bir makro molekül kaplamasına sahip. Aynı tutkal, gerekli olduğu yerlerde iç kısımlarda da kullanılmış.

Su geçirmezliğin yanı sıra telefonun içi metal bir panel ile yapılandırılmış ve telefon, gövde metal bir çerçeveye ek olarak dört köşedeki güçlendirilmiş dışbükey tasarımla korunuyor. Armor 6E'nin bataryası bile birkaç vida ile yerine sabitlenmiş durumda. Batarya ayrıca arka taraftaki metal bir plaka ile korunuyor ve bu da batarya güvenliğini büyük ölçüde etkiliyor. Telefonun her iki alanında da tampon alanı var. Böylece bir düşüş sırasında telefonun bileşenlerine zarar gelmeyecek.

Telefonun sağlamlığının yanı sıra telefonun özelliklerine bakacak olursak Armor 6E, 6,2 inç FHD + ekran, 4 GB RAM, 64 GB depolama, Helio P70 Octa-Core işlemci, 5.000 mAh batarya, yüz ve parmak izi okuyucu ve NFC gibi özellikler sunuyor. Ayrıca cihaz Android 9.0 sürümüyle geliyor. Armor 6E yurtdışında 199,99 dolara satışa sunulmuş durumda.