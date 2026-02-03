Adobe Animate uygulaması kullanımdan kaldırılıyor

Adobe, Flash’tan miras kalan ve yıllardır animasyon üreticilerinin kullandığı Adobe Animate için fişi çekiyor. Şirket, uygulamanın satıştan kaldırılacağı ve tamamen sonlandırılacağı tarihi resmen açıkladı. İşte Adobe Animate kullanıcılarını bekleyenler.

Eğer bir dönem animasyona yapımıyla uğraştıysanız ya da en azından merak saldıysanız, Adobe Animate uygulamasını mutlaka duymuşsunuzdur. Yıllarca animasyonların, basit oyunların ve eğitim içeriklerinin temel araçlarından biri olan yazılım için Adobe’den kötü haber geldi. Şirket, Animate’in artık yoluna devam etmeyeceğini resmen duyurdu.

Animate bir anda ortadan kaybolmayacak ancak Adobe’nin açıkladığı takvim, yazılımın yavaş yavaş sahneden çekileceğini net bir şekilde gösteriyor. Bu da hem bireysel kullanıcıları hem de profesyonel animatörleri doğrudan ilgilendiriyor.

Adobe Animate ne zaman kapanacak?

Adobe’nin paylaştığı resmi bilgilere göre Adobe Animate’in satışı 1 Mart 2026 tarihinde tamamen durdurulacak. Yani bu tarihten sonra yeni kullanıcılar Animate’i satın alamayacak veya abonelik başlatamayacak.

Mevcut kullanıcılar için ise biraz daha zaman var. Animate’e sahip olanlar, uygulamayı indirip kullanmaya 1 Mart 2027’ye kadar devam edebilecek. Kurumsal (enterprise) müşteriler için bu süre daha da uzun tutulmuş durumda. Bu kullanıcılar 1 Mart 2029’a kadar Adobe Animate’e erişebilecek.

Adobe neden Animate’i rafa kaldırıyor?

Adobe, Animate’i kapatma kararının arkasında kullanıcı alışkanlıklarının değişmesi olduğunu söylüyor. Şirkete göre animasyon üreticileri artık farklı ve daha modern araçlara yönelmiş durumda. Bu yüzden Animate, Adobe’nin gelecek planlarında kendine yer bulamıyor.

Adobe, Animate kullanıcılarını animasyon ve hareketli içerikler için After Effects gibi daha güçlü araçlara, daha basit içerikler için ise Adobe Express’e yönlendiriyor. Ancak özellikle kare kare 2D animasyon yapan kullanıcılar için Animate’in yerinin kolay doldurulamayacağı da ortada.

Flash’tan Animate’e uzanan bir dönemin kapanışı

Adobe Animate’in hikâyesi aslında oldukça eski. Yazılım, 1996’da FutureSplash Animator olarak hayatına başladı, ardından Macromedia Flash ismini aldı. İnternetin altın çağında sayısız animasyon, oyun ve web sitesinin temelini oluşturan Flash, 2010’lu yıllarda güvenlik ve performans sorunları nedeniyle gözden düştü.

Flash’ın fişinin çekilmesinin ardından yazılım, 2015 yılında Adobe Animate adıyla yeniden doğmuştu. Ancak görünen o ki, Adobe için artık bu hikâyenin de sonuna gelinmiş durumda. Animate’in kapanışı, internet kültürünün önemli bir parçasının daha tarihe karıştığını gösteriyor.