Adobe, ARM tabanlı cihazlarda direkt olarak çalışabilecek Photoshop programının betasını bugün yayınladı. Henüz bazı özelliklerin yer almadığı beta sürümüne ilerleyen haftalarda yeni özellikler eklenmeye devam edecek.

Sahip olduğu popüler yazılımlarla bilinen ABD merkezli Adobe, Windows ve macOS için Photoshop'un ARM sürümünü yayınladı. Bu sayede Photoshop, bazı Microsoft ve Apple ürünlerinde direkt olarak çalışabilecek.

Beta sürümüyle birlikte Microsoft'un Surface Pro X kullanıcılarıyla Apple'ın yeni M1'den gücünü alan MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini kullanıcıları, Photoshop'u cihazlarında direkt olarak kullanabilecekler. Photoshop, ARM tabanlı Windows cihazlarda bir tür emülatör ile Apple cihazlarda ise Rosetta ile çalışıyordu.

ARM destekli Photoshop

Windows ve macOS cihazlardaki Photoshop'un asıl sürümünün büyük bir sıçrama yapması oldukça muhtemel. Ancak bu performans sıçraması yaşanana kadar programın beta sürümünde bazı araçlar kullanılamayacak. Örneğin 'content-aware fill', 'patch tool' ve 'healing brush' gibi birçok araç, beta sürümünde kullanılamıyor.

Adobe, ARM tabanl macOS ve Windows cihazlarda yaşanabilecek sorunların bir listesini yayınladı ve önümüzdeki haftalarda yeni özelliklerin ekleneceğini ifade etti. Programın beta sürümü, gündelik iş yükünü kaldırabilecek durumda değil ve desteklemiyor.

Beta sürüme, Creative Cloud'un masaüstü uygulamasındaki beta uygulamalar sekmesinden ulaşılabiliyor. Şirket, Photoshop dışındaki diğer yazılımlarının ne zaman ARM64'e uyumlu hale getirileceği konusunda ise açıklama yapmadı.

ARM tabanlı cihazlar için duyuru gerçekleştiren bir diğer şirket de Blizzard oldu. Şirket, bu hafta yaptığı duyuruda popüler oyunu World of Warcraft'ın ARM tabanlı Mac cihazlarda direkt olarak çalışabileceğini açıkladı. World of Warcraft: Shadowlands, ilk günden itibaren M1 işlemci desteğine sahip olacak.