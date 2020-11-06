Adobe Photoshop Alternatifi 13 Ücretsiz Platform

Adobe Photoshop, grafik tasarım endüstrisinde bir standart haline gelmiş durumda ancak profesyonel beklentileri olmayan kullanıcılar için hem pahalı hem de çok karmaşık. Ayrıca artık profesyonel düzeyde tasarımları yapabileceğiniz çok sayıda yeni araç da var. Hem PC hem de mobil platformlarda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Photoshop alternatiflerini bir araya getirdik.

Adobe'un tasarım dünyasında kültleşen yazılımı Photoshop, yıllardır bir endüstri standardı. Ancak hem akıllı telefon ve tabletlerin daha yüksek işlem gücüne kavuşması hem de basitlik ihtiyacı nedeniyle çok sayıda alternatifi ortaya çıktı. Hatta o alternatifler, artık porfesyonel düzeyde işlerinizi de yapabileceğiniz platformlara dönüştüler.

Eğer siz de Photoshop alternatifi arıyorsanız listedeki programlara şans verebilirsiniz. Hem mobil cihazlarda hem de PC’de kullanabileceğiniz en iyi 13 Photoshop alternatifi programı bir arada görebilir ve zevkinize göre seçebilirsiniz. Programların arasından bazıları sadece fotoğraflara ufak dokunuşlar yapmak için olsa da bazılarını da gelişmiş grafik tasarım için kullanabiliyorsunuz.

Photoshop alternatifi ücretsiz programlar

Bilgisayar: Figma Pixlr X Photopea GIMP Krita Apple Photos Microsoft Windows 10 Photos Photo Pos Pro

Mobil: VSCO Snapseed Adobe Photoshop Express Afterlight Darkroom PicsArt



Web tasarımı ve gelişmiş mobil uyumluluk testleri için: Figma

Özellike web tasarım işi ile ilgilenenler için oldukça ideal bir platform olan Figma, Photoshop'a kıyasla çok çok daha kolay bir kullanım sunuyor. Görsel materyallerin hizalanması gibi temel unsurlarda vektörel programlar kadar başarılı bir iiş çıkartıyor. Üstelik tasarımlarınızı anlık olarak mobil cihazlardan görüp test etmenize olanak tanıyan tamamlayıcı bir Figma Mirror uygulamalası da var (Uygulama mobilde tek başına değil, bilgisayardaki uygulama ile entegre kullanım için):

Tarayıcı üzerinden Photoshop deneyimi için: Pixlr X

Pixlr, diğer programlar arasında biraz daha öne çıkıyor zira ücretsiz olmasının yanı sıra çevrimiçi olarak herhangi bir şey indirmeden kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme programı. Temel düzeyde vinyet, renk düzeltme, kontrast, parlaklık ve çerçeve gibi ayarlamaları yapmanızı sağlayan program harika bir Photoshop alternatifi. Ayrıca Pixlr ailesinin mobilde fotoğraf odaklı bir düzenleme uygumalası da var:

PSD formatlı dosyalarda tarayıcı üzerinden fotoğraf düzenlemek için: Photopea

Photopea aynı Pixlr gibi herhangi bir şey indirmeden tarayıcı üzerinden kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme programı. PSD de dahil olmak üzere birçok dosya formatı desteği sunan program, Photoshop’un sunduğu tüm araçları sunuyor. PSD formatını desteklemesi, Photoshop’a o an erişimi olmayan ancak yine de düzenleme yapması gereken kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik. Platformun Android sürümü de mevcut:

Açık kaynaklı Linux destekli özgür tasarım için: GIMP

En iyi bilinen Photoshop alternatiflerinden biri olan GIMP, yıllardır piyasada ve ‘ücretsiz Photoshop’ denildiğinde ilk ala gelen program. Açık kaynak koduna sahip olan GIMP programı hem Windows, hem Mac OSX hem de Linux platformlarında resmi olarak birçok öğreticiyle indirilebilir durumda.

İllustrasyon düzeyinde görsel tasarımlar için: Krita

Krita, Photoshop’tan ziyade Adobe Illustrator’un sunduğu tüm araçları sunan ve tamamı ile ücretsiz olan bir program. Krita’da da PSD formatının desteklenmesi yine Photoshop’a o an erişimi olmayan ancak kullanması gereken kullanıcılar için çok değerli bir özellik. Krita'nın Android için sunulan erken erişim sürecindeki bir mobil uygulaması da var:

Kolaj ve kartvizit tasarımları için: Photo Pos Pro

Photo Pos Pro, kolaj yapmaktan tutun da kartvizit oluşturmaya kadar birçok düzenleme aracı sunan bedava bir fotoğraf düzenleme programı. Programda dilerseniz sıfırdan bir projeye başlayabilir veya hâlihazırda var olan bir fotoğrafı düzenleyebiliyorsunuz.

VSCO

VSCO, fotoğraflarınıza bir film karesi gibi görünüş vermenize olanak sağlayan, kullanması basit ve ücretsiz olan bir fotoğraf düzenleme programı. Programda birçok filtre, parlaklık, perspektif, kontrast ve doygunluk ayarı bulunuyor. Bütün bunların yanı sıra VSCO üzerinden yaptığınız çalışmaları topluluk ile paylaşabiliyorsunuz.

Snapseed

Snapseed, mobil platform üzerinden fotoğraf düzenlemeye başlayanlar için harika bir program. Kullanmaya başlamak için daha önceden fotoğraf düzenlemeye dair biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor ancak uygulama kullanıcı dostu olduğundan bilmediklerinizi de kolayca öğrenebiliyorsunuz. Birçok filtre ve araç ile fotoğraflarınızı dilediğince düzenleyebiliyorsunuz.

Adobe Photoshop Express

Adobe’un mobil platformlara sunduğu Photoshop Express programı, ücretsiz olmasının yanı sıra birçok kullanışlı araç sunuyor. Photoshop’un normal sürümü profesyoneller için olsa da Photoshop Express, kullanması oldukça basit ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip. Eğer daha önce Photoshop kullanmadıysanız bile bu uygulamayı kullanırken zorlanmayacaksınız.

Afterlight

Afterlight, fotoğraf düzenlemeye yeni başlayacak olan iPhone kullanıcıları için ideal bir program. İçerisinde tonlarca özellik ve araç bulunan programı keşfederken saatlerinizi bile harcayabilirsiniz. Basit arayüzü ve gördüğünüzde hemen ne olduğunu anlayacağınız araç ikonları sayesinde fotoğraf düzenleme dünyasına iyi bir giriş yapabilirsiniz.

Darkroom

Darkroom, fotoğraf içeri aktarmanıza gerek kalmadan direkt olarak kütüphanenizdeki fotoğrafları düzenlemenize olanak sağlıyor. Bu sayede gereksiz yer kaplayan ekstra fotoğraflar elde etmiyorsunuz. RAW ve JPG formatındaki fotoğrafları düzenlemeniz için çok kullanışlı araçlar sunan Darkroom yine iPhone kullanıcılarına özel bir uygulama.

PicsArt

En popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan PicsArt, içerdiği reklamlarla bazen illallah ettirse de neredeyse Photoshop kadar araç sunmasından dolayı çok iyi bir program. Fotoğraflarınıza çerçeve, birçok filtre, renk düzeltmesi, doygunluk, parlaklık, kontrast ve kolaj çalışması uygulayabiliyorsunuz.

Böylelikle bir PC, Android ve iOS platformları için en iyi 13 Photoshop alternatifi programı listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.