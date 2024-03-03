Creative Cloud kullanıcılarına mesaj göndermeye başlayan Adobe, 5 Mart itibarıyla Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Buna göre Adobe Creative Cloud yıllık abonelik fiyatı 10.350 TL'yi bulacak.

Adobe, geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi yaratıcı masaüstü ve mobil uygulamalara erişmeyi ve bu uygulamalarda geliştirilen projelerin bulut ortamında saklanmasını mümkün kılan Creative Cloud hizmetine dünya çapında zam yapacağına duyurmuştu.

Türkiye'deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başlayan Adobe, Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını açıkladı. İşin kötü yanı Adobe, yurt dışındaki abonelik fiyatına %9 zam yaparak 55 dolardan 60 dolara çıkarırken Türkiye fiyatına tek seferde %308 gibi çok ciddi oranda zam yapacak.

LOG'un haberine göre Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla şu şekilde olacak:

Yeni fiyatı Eski fiyatı Aylık 777 TL 190 TL Yıllık 10.350 TL 2.290 TL

Evet, Creative Cloud'ın abonelik fiyatları, yurt dışı fiyatlarını düşündüğümüzde hala fazlasıyla uygun. Yine de 777 TL'lik aylık ücretin, hobi çalışmaları için Creative Cloud aboneliği alan kişiler için yüksek bir ücret olduğu söylenebilir. Fiyatı yurt dışına kıyasla bu kadar ciddi oranda zamlanmasının nedeni ise Adobe'un küresel zammı fiyatlara yansıtırken dolar kurundaki değişimi de fiyatlara yansıtmış olması.

Adobe'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Creative Cloud’a sürekli olarak daha fazla değer katmaya kararlıyız. Üyeliğinize son eklenenler şunlardır:

Adobe Firefly, herkesin üretken yapay zekanın gücünü kullanarak olağanüstü içerikler oluşturabileceği bir web uygulamasıdır

Creative Cloud uygulamalarında Photoshop’ta Üretken Dolgu ve Illustrator’da Üretken Yeniden Renklendirme gibi Adobe Firefly destekli özellikler

Adobe Express, Photoshop ve Illustrator’da oluşturulan varlıklarla çalışırken sosyal gönderiler, videolar ve PDF’ler oluşturmanızı hızlandıran hepsi bir arada uygulamadır

Photoshop ve Illustrator’da İnceleme için Paylaş hizmeti ve Premiere Pro ve After Effects’te Creative Cloud için Frame.io

Premiere Pro’da Text Based Editing, Lightroom’da Denoise ve Photoshop’ta Kaldırma Aracı gibi düzinelerce başka özellik.

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz Adobe, para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Norveç ve İsveç’te Creative Cloud ve Document Cloud planlarının fiyatlarında artış olacaktır. Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır."