Figma'yı satın almak için 20 milyar doları gözden çıkaran ancak son anda bu satın almayı iptal eden Adobe, verilen iptal kararının nedenlerini paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda Adobe, 20 milyar dolarlık bir satın alma teklifiyle Figma'nın kapısını çalmıştı. Figma da bu teklifi kabul etmişti. Hatta iki firma arasında sözleşmeler bile imzalandı. Anlaşmanın Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık komisyonlarındaki inceleme sürecinde ise iki firma, anlaşmayı karşılıklı olarak iptal ettiklerini duyurdu. Bu iptal kararının detayları sonunda paylaşıldı.

Adobe, düzenleme kurumlarından umutsuz

Adobe ve Figma arasındaki anlaşma, hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık düzenleme kurumlarını harekete geçirmişti. Her iki kurum da anlaşmayı rekabeti önleyici yapıda bulmuştu. Avrupa Komisyonu açıklamasında, anlaşmanın "küresel pazarlarda rekabeti önemli şekilde azaltacağını" söylemişti. Bir hafta sonra da Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar İdaresi anlaşmaya engel olmuştu. Bir podcastte konuşan Adobe danışmanı Dana Rao, sonrasında iki firmanın anlaşmayı iptaline giden süreci açıkladı.

Rao, iki firmanın şu anda rekabet hâlinde olmadıklarını iddia ederken, Figma'ya rakip sayılabilecek tek uygulamaları Adobe XD'nin de bu yılın başlarından bu yana "yaşam desteğe bağlı olduğunu" söyledi. Araçlarıyla şanslarını denediklerini ancak aracın başarısız olduğunu söyleyen Rao, Adobe'a göre iki firmanın müşterileri arasında bir örtüşme olmadığını ifade etti. Rao ayrıca "rakiplerden veya tüketicilerden anlaşmayla ilgili bir şikayet gelmediğini" de sözlerine ekledi.

Vazgeçmek için iyi bir zaman

İş rekabet kurullarına geldiğinde ise Rao, düzenleyicilerin yeni doktrinlere "fazla odaklı" olduklarını söyledi. Burada Rao, antitröst analizlerinde rekabetin geleceğinin önemli rolü olduğunu belirten yaklaşımı işaret ediyordu. Kurumlardan gelen açıklamaların ardından Figma ile bir araya geldiklerini söyleyen Adobe yöneticisi, "Önümüzdeki yola, zamanlamaya ve görüşmelerin tonuna bakarak, durmak için iyi bir zaman olduğunu düşündük." dedi.

Adobe'un neden diğer firmalar gibi bu kararlara karşı mücadele etmediği sorulduğunda ise Rao, kurumları neyin ikna edip neyin edemeyeceğini anladıklarını ve her iki taraf için de mücadeleye devam etmenin anlamsız olduğunun anlaşıldığını söyledi. Rao, kendilerine söylenen şeyin özünde, gelecekteki rekabet sorununu çözmek için birinin yapabileceği tek şeyin anlaşma yapmamak olduğunu ifade etti.

Adobe, anlaşmadan çekilmesinin ardından Figma'ya 1 milyar dolar ödeme yapacak.