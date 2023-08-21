Adobe kurucu ortaklarından John Warnock, 82 yaşında hayatını kaybetti. Efsane yazılımcının ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Grafik ve medya yazılımları sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Adobe'un kurucu ortaklarından John Warnock, 82 yaşında hayatını kaybetti. Adobe tarafından yapılan açıklamalarda efsane yazılımcının ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.

John Warnock, 1982 yılında ortağı Charles Geschke ile birlikte Adobe'u kuran isimdi. Şirketin ilk yazılımı, masaüstü yayıncılığın temelinin atılmasına büyük katkı sunan "PostScript" isimli yazılımdı. Şirket, yıllar içerisinde PostScript'in gelişmiş versiyonları üzerinde çalışırken, Acrobat Reader ve Photoshop gibi yazılımlarla da varlığını genişletti. John Warnock, tüm bu yazılımların geliştirme dönemlerinde kritik isimler arasında yer alıyordu.

2000 yılında CEO'luk görevini bırakmıştı

2000 yılına kadar Adobe CEO'su olarak görev yapan John Warnock, daha sonra bu görevi bıraktı. 2017 yılına kadar Adobe Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam eden Warnock, sonraki dönemde ise yönetim kurulu üyelerinden biri olarak kalmayı tercih etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası ile onurlandırılan John Warnock, bunun haricinde hem ABD'de de hem de uluslararası çapta ödüller almıştı.

Adobe CEO'su Shantanu Narayen tarafından yapılan açıklamada, John Warnock'un ailesi ve sevenleri bağ sağlığı dilendi...