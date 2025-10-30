Adobe Max 2025: İşte Adeta Herkesi Profesyonel Tasarımcıya Dönüştürecek Tüm Duyurular

Adobe'un gerçekleştirdiği yeni Adobe Max 2025 etkinliğinde tanıttığı tüm yenilikleri sizler için bir araya getirdik.

Adobe, her yıl düzenlediği Max tasarım konferansını gerçekleştirdi ve bu yılki etkinlik, yaratıcılığı herkes için daha erişilebilir kılacak yepyeni yapay zekâ destekli araçlarla dolu.

Creative Cloud uygulamalarından Firefly AI modellerine kadar birçok yenilik duyurulurken biz de Adobe Max 2025'te duyurulan tüm yenilikleri sizler için bir araya getirdik.

Project Moonlight: Sosyal medya için yapay zekâ kreatif direktörü

Adobe, tüm uygulamalarına yapay zekâ asistanları entegre ederken, bu deneyimi bir adım öteye taşıyan yeni bir proje olan Project Moonlight'ı tanıttı. Firefly platformu üzerinde geliştirilen bu “Yapay zekâ sosyal medya yöneticisi”, markaların ve bireylerin sosyal medya hesaplarını analiz ederek, kendi tarzlarına uygun içerikler üretmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar sadece fikirlerini metin olarak yazıyor. Ardından Moonlight ise bu vizyonu Adobe’nin diğer yapay zekâ destekli araçları aracılığıyla görsel, video ve sosyal medya gönderilerine dönüştürüyor. Kısacası Moonlight kişisel bir kreatif direktör gibi davranıyor ve içerik üretim sürecini tamamen otomatikleştiriyor.

YouTube Shorts için Adobe Premiere entegrasyonu

YouTube içerik üreticileri için de büyük bir yenilik geliyor. “Create for YouTube Shorts” adını taşıyan yeni merkez sayesinde, Adobe Premiere’in güçlü düzenleme araçları artık doğrudan YouTube üzerinden erişilebilir olacak.

Bu özellik, hem Premiere’in yeni mobil uygulamasında hem de YouTube’un kendi arayüzüne entegre şekilde sunulacak. Kullanıcılar, özel efektler, geçişler, şablonlar ve daha fazlasını kullanarak kısa videolarını hızlıca düzenleyebilecek.

Adobe Express’e yapay zekâ asistanları

Adobe’nin bulut tabanlı tasarım platformu Express, artık projelerinizi sizin yerinize düzenleyebilen bir yapay zekâ asistanına sahip. “Adobe Express yapay zekâ asistanları”, bugün itibarıyla genel beta sürümünde kullanıma açıldı ve her beceri seviyesinden kullanıcıya profesyonel sonuçlar üretme imkânı sunuyor.

Uygulamanın sol üst köşesindeki yeni Yapay Zekâ Asistanı geçiş düğmesi aktif edildiğinde, klasik araçlar yerini sohbet benzeri bir arayüze bırakıyor. Kullanıcılar “sonbahar temalı bir düğün davetiyesi” ya da “retro tarzda bir okul afişi” gibi ifadelerle projeler oluşturabiliyor veya mevcut tasarımlarını doğal dil komutlarıyla düzenleyebiliyor.

Yeni yapay zekâ ses araçları

Adobe, video içerik üreticileri için yeni yapay zekâ tabanlı ses araçları Generate Soundtrack ve Generate Speech'i de duyurdu. Bu araçlar, yeniden tasarlanan Adobe Firefly AI uygulamasına entegre ediliyor ve videolara otomatik olarak uygun müzikler ile seslendirmeler ekleyebiliyor.

Generate Soundtrack, yüklenen videoyu analiz ederek görüntülerle senkronize olacak şekilde müzik parçaları oluşturuyor. Kullanıcılar “lofi”, “hip-hop”, “klasik” veya “EDM” gibi hazır tarzlar seçebilir ya da “daha duygusal” veya “daha enerjik” gibi tanımlamalarla yapay zekâya yön verebiliyor. Adobe ayrıca videonun içeriğine göre otomatik öneri prompt’ları da sunuyor.

Photoshop ve Premiere Pro: Gelişmiş Generative Fill ve Daha Fazla AI Kontrolü

Tüm uygulamalara yeni yapay zekâ özellikleri

Özellikle Photoshop’taki Generative Fill özelliği artık daha fazla kontrol imkânı sunuyor ve kullanıcılar içerik ekleme, kaldırma ya da değiştirme işlemlerini çok daha hassas biçimde yönetebiliyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri de, Generative Fill’in artık farklı yapay zekâ modelleriyle çalışabilmesi. Kullanıcılar, düzenleme sürecinde Google Gemini 2.5 Flash, Black Forest Labs’ın Flux.1 Kontext veya Adobe Firefly modelleri arasında geçiş yapabiliyor. Böylece aynı sahne için farklı yapay zekâ yaklaşımlarından alternatif sonuçlar elde etmek mümkün hâle geliyor.

Peki sizin yenilikler arasından ilginizi çeken hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.