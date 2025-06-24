Adobe Creative Cloud üyelik ücreti ne kadar? Hangi uygulamalar pakete dahil, nasıl kullanılır ve kimler için uygundur gibi soruların yanıtlarını bu içerikte bulabilirsiniz.

Adobe Creative Cloud, dünyanın en popüler yazılım paketlerinden biri. Grafik tasarım, video düzenleme, fotoğrafçılık, web geliştirme ve daha pek çok alanda profesyonel çözümler sunan bu paket, tekil uygulamalarla uğraşmak yerine her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Ancak bu devasa hizmetin elbette bir maliyeti de var.

Bu içerikte "Adobe Creative Cloud üyelik ücreti" nedir, hangi hizmetleri kapsar, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarını verecek; abonelik türlerine göre fiyatlandırma yapısını da detaylandıracağız. Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Adobe Creative Cloud nedir?

Adobe Creative Cloud, Adobe'nin sunduğu tüm yaratıcı uygulamaları abonelik sistemiyle erişilebilir kılan bir hizmettir. İçerisinde Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign, Lightroom ve daha onlarca uygulama bulunur.

Kullanıcılar bu uygulamalara ister bireysel olarak, ister paket hâlinde erişebilirler. Ayrıca Creative Cloud, sadece yazılımlardan ibaret değildir; 100 GB bulut depolama, Adobe Fonts, Adobe Portfolio ve Behance entegrasyonu gibi avantajlar da sunar.

Adobe Creative Cloud ne işe yarar?

Creative Cloud, yaratıcı projeler üzerinde çalışan herkes için eksiksiz bir ekosistem sunar. İşte öne çıkan kullanım alanları:

Grafik tasarım: Photoshop ve Illustrator ile görsel düzenleme ve vektörel çizim.

Photoshop ve Illustrator ile görsel düzenleme ve vektörel çizim. Video düzenleme : Premiere Pro ve After Effects ile video kurgulama, görsel efektler.

: Premiere Pro ve After Effects ile video kurgulama, görsel efektler. Fotoğrafçılık: Lightroom ve Photoshop'un fotoğraf düzenleme araçları.

Lightroom ve Photoshop'un fotoğraf düzenleme araçları. Web ve UX tasarımı: Adobe XD ile kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımı.

Adobe XD ile kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımı. Yayıncılık: InDesign ile dijital ve basılı yayınlar oluşturma.

Ayrıca Creative Cloud sayesinde projeler bulut üzerinden senkronize edilebilir, ekiplerle kolayca paylaşılabilir ve her yerden erişilebilir.

Adobe Creative Cloud nasıl kullanılır?

Creative Cloud'a üye olduktan sonra masaüstü uygulaması üzerinden tüm Adobe yazılımlarını indirebilir ve yönetebilirsiniz. Her uygulamanın ayrı ayrı güncellemeleri, eğitim içerikleri ve topluluk desteği de bu merkez üzerinden sağlanır.

Kullanıcılar, abonelik paketine göre bireysel uygulamaları ya da tüm Creative Cloud içeriğini sınırsız şekilde kullanabilir. Üstelik mobil uygulamalar sayesinde telefon ya da tablet üzerinden de projelere erişim sağlamak mümkün.

Adobe Creative Cloud üyelik ücreti

Bireysel kullanıcılar için Adobe Creative Cloud üyelik ücreti

Paket Fiyatı Creative Cloud Tüm Uygulamalar 1.387,20 TL Illustrator 549,60 TL Photoshop 549,60 TL Adobe Premiere Pro 549,60 TL After Effects 549,60 TL Acrobat Pro 478,80 TL Adobe Express 238,80 TL Adobe Firefly Standard 238,80 TL Adobe Firefly Pro 717,60 TL Adobe Firefly Premium 4.785,60 TL InDesign 549,60 TL Lightroom 286,80 TL Audition 549,60 TL Animate 549,60 TL Adobe Substance 3D Collection 1.435,20 TL Adobe Substance 3D Texturing 597,60 TL Dreamweaver 549,60 TL InCopy 120,00 TL Acrobat Standard 310,80 TL

Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlara KDV dahildir. Adobe, bazı paketleri aylık, bazılarını ise sadece yıllık planda satıyor. Tablodaki fiyatlar aylık ücretlerdir.

Kurumlar için Adobe Creative Cloud üyelik ücreti

Paket Fiyatı Creative Cloud Tüm Uygulamalar 1.695,00 TL Creative Cloud Tek Uygulama 718,00 TL Adobe Substance 3D Collection 2.393,00 TL

Tablodaki fiyatlara KDV hariçtir ve sadece yıllık olarak satın alınabiliyorlar. Gördüğünüz fiyatlar aylık ücretler ve kullanıcı başına.

Öğrenciler ve öğretmenler için Adobe Creative Cloud üyelik ücreti

Paket Fiyatı Creative Cloud Tüm Uygulamalar 597,60 TL

KDV dahil fiyatlardır ve yıllık abonelik olarak satın alınmaktadır.

Okullar ve üniversiteler için Adobe Creative Cloud üyelik ücreti

Paket Fiyatı Creative Cloud Tüm Uygulamalar 698,00 TL Creative Cloud Tek Uygulama 299,00 TL

KDV hariç fiyatlardır ve lisans başına aylık ücretlerdir.

Adobe Creative Cloud, profesyonel ya da amatör fark etmeksizin tüm tasarımcılar için vazgeçilmez bir araç seti sunuyor. Farklı abonelik seçenekleri ile hem bütçeye hem de ihtiyaca uygun çözümler sağlayan bu platform, tasarım ve medya üretiminde global standartları belirliyor. Eğer siz de projelerinizde Adobe gücünü kullanmak istiyorsanız, abonelik planlarını detaylıca inceleyip size en uygun olanı seçebilirsiniz.