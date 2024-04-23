Adobe, Photoshop uygulamasına yepyeni yapay zekâ özellikleri geleceğini duyurdu. Kullanıcıların çok işine yarayacak bu özellikler, yeni Firefly Image 3 modelinden güç alıyor.

Adobe, geçtiğimiz yıl itibarıyla fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop’a üretken yapay zekâyı getirmişti. Teknoloji devi, şimdi ise kullanıcıların çok işine yarayacak daha fazla yapay zekâ aracının Photoshop’a geleceği duyuruldu.

Şirketin yeni Firefly Image 3 modelinden destek alan özellikler, şimdilik beta olarak Photoshop uygulamasında çıkış yaptı. Adobe, yılın sonlarına doğru herkes için sunulacağını belirtti. Peki üçüncü nesil Firefly, ne gibi yenilikleri uygulamaya getirecek?

Metin komutlarıyla görsel oluşturma

“Görsel Oluştur” veya “Metinden Görsele” isimlerini alan bu özellik, basit bir metin komutuyla kullanıcıların görsel oluşturmasına olanak tanıyor. Bu şekilde kullanıcılar hayal ettikleri görselleri gerçeğe dönüştürebiliyor.

Referans görsel

En dikkat çeken özelliğin “Referans Görsel” olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcı, yapay zekânın referans alabileceği bir görüntü yüklüyor, araç da bu görüntüden ilham alarak benzer stil ve renklere sahip sonuçlar oluşturabiliyor. Bu şekilde komutlarla uğraşmaya gerek kalmıyor ve referans görseller yoluyla yapay zekâya istediğinizi yaptırabiliyorsunuz.

Arka plan oluşturma

Yeni gelen özelliklerden biri de arka plan oluşturma olacak. Kullanıcılar, görsellerin arka planlarını değiştirip yenileyebiliyor. Özellikle ürün tanıtımı konusunda çok yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca “Ayrıntıları İyileştir” isimli bir özellik de görsellerin kalitesini ve detaylarını yapay zekâ yoluyla iyileştirebiliyor.

Benzer görseller oluşturma

“Benzer Oluştur” ismi verilen bu özellik, Firefly’ın oluşturduğu bir sonuca ek olarak o görsele benzer farklı varyasyonların oluşturulmasını sağlıyor. Böylece kullanıcıların, tam istedikleri sonuçlara ulaşması amaçlanıyor.

Yeni yapay zekâ özellikleri için Adobe tarafından yayımlanan video: