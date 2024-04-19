Adobe, bir süredir test ettiği üretken yapay zekâ aracı Firefly'ı içeren Adobe Express uygulamasını tüm kullanıcılara sundu. Yeni uygulama, kullanıcıların tasarımlarında yapay zekâdan yararlanmasını sağlayacak.

Görsellerden videolara kadar birçok farklı tasarımı bir araya getiren Adobe Express, yakın zamanda çok önemli bir güncelleme aldı. Adobe, kendi yapay zekâ modeli Firefly’ı içeren Adobe Express uygulamasını Android ve iOS için resmen kullanıma sundu.

Firefly destekli Adobe Express uygulaması, aslında bir süredir beta kullanıcılarda test ediliyordu. Şimdi ise herkes için sunulmuş oldu. Play Store’dan indirmek için buraya, App Store’dan indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Firefly ile istediğiniz videoyu veya görseli oluşturmak mümkün olacak

Yeni güncelleme, Firefly’ı Express uygulamasına entegre ederek kullanıcıların sosyal medya için tasarım yaparken üretken yapay zekâdan yararlanmasını ve daha yaratıcı işler çıkarmasını amaçlıyor. Kullanıcılar, metin komutları yoluyla istedikleri herhangi bir şeyi oluşturabiliyorlar.

Bu özellikler arasında metinden görsel oluşturma, metin efektleri, yapay zekâ ile tasarımlarınızda herhangi bir yeri doldurmanızı sağlayan generative fill, metinden taslak oluşturma gibi birçok kullanışlı işlev bulunuyor.

Videolar konusunda da işe yarayacak oldukça pratik özellikler bulunuyor. Bunlar arasında video yazıları, videolarda arka planı kaldırma ve sesinizi kullanarak karakter animasyonu gibi tek tıkla kullanılabilen özellikler var. Ayrıca hâlihazırda bulunan videoları tamamen farklı bir videoya dönüştürmenizi sağlayan araçlar da var. Hepsinin kullanıcının işini çok kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

Yeni uygulama ücretsiz olarak sunuldu. Ancak çoğu özelliğe ulaşmak için aylık 159,60 TL olan abonelik ücretini ödemek gerekiyor.