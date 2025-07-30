Bilgisayar donanımları değiştikçe yazılımlar da bu dönüşüme ayak uyduruyor. Özellikle ARM tabanlı sistemlerin yaygınlaşması, profesyonel uygulamaların bu mimariye uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Adobe da bu kapsamda popüler video ve ses düzenleme yazılımlarının yeni sürümleriyle dikkat çekiyor.

Adobe, video ve ses düzenleme yazılımlarının Windows on Arm destekli sürümlerini kullanıcıların erişimine açtı. Premiere Pro, After Effects, Audition ve Media Encoder’ın beta versiyonları artık indirilebilir durumda. Ancak bu sürümler, bazı teknik sınırlamalarla birlikte geliyor.

Yeni sürümler, doğrudan ARM64 tabanlı cihazlar için geliştirildi. Ancak Premiere Pro tarafında bazı kısıtlamalar var. Örneğin, ProRes gibi ham video formatları desteklenmiyor, üçüncü parti eklentiler çalışmıyor ve MP4 dosyalarında H.264 ve HEVC için donanımsal hızlandırma henüz sunulmuyor.

Beta sürümde ProRes ve GoPro CineForm desteği sunulmuyor

Aynı zamanda Wraptor DCP, P2 Movie ve GoPro CineForm gibi formatlara dışa aktarma desteğinin final sürümde bile yer almayacağı belirtiliyor. After Effects’in Windows on Arm sürümünde de benzer sınırlamalar dikkat çekiyor. ProRes desteği yok, ARRIRAW, SWF, GoPro CinePro, JPEG2000 (MXF içinde) ve WMV gibi dosyalar içe veya dışa aktarılamıyor. MotionJPEG ve MKV formatları da şimdilik desteklenmiyor. Donanımsal hızlandırmayla video oynatma ve dışa aktarma özellikleri ise beta sürümde yer almıyor.

Adobe, Audition ve Media Encoder yazılımlarının da benzer kısıtlamalarla beta olarak yayınlandığını belirtiyor. Şirket, Windows için ARM tabanlı ilk yazılımı olan Photoshop’un beta sürümünü 2020 sonunda sunmuştu. Premiere Pro ve After Effects’in ARM64 sürümleri ise uzun bir bekleyişin ardından gelmiş oldu.