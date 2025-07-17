Yapay zekâ tabanlı araçlar, video üretim süreçlerinde her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle ses ve görsel efekt oluşturma işlemleri artık daha pratik hâle geliyor. Bu alandaki son yenilik ise Adobe’den geldi.

Adobe, video üretimini kolaylaştıracak yeni yapay zekâ araçlarını tanıttı. Artık basit ses kayıtları yaparak gerçekçi ses efektleri oluşturmak mümkün. Üstelik video üretim sürecinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özellikler de kullanıma sunulmuş durumda.

Adobe’nin Firefly uygulamasına eklenen “Ses Efekti Üret” aracı, hem yüklenen videolarda hem yapay zekâ ile üretilen videolarda kullanılabiliyor. Kullanıcılar, videolarına zamanlamalı şekilde ses efektleri eklemek için kendi seslerini ya da yazılı açıklamalarını kullanabiliyor. Örneğin, bir yürüyüş videosuna eşlik eden “tak tuk” sesleri kaydedilip açıklamasıyla birlikte girilerek dört farklı ses efekti seçeneği oluşturulabiliyor.

Video üretimini kolaylaştıracak yeni yapay zekâ araçları

Yeni özellik sadece ses üretimiyle sınırlı değil. Firefly’ın “Yazıdan Videoya” aracı da gelişmiş kontrol özellikleriyle güncellendi. Kullanıcılar, örnek bir video yükleyerek üretilecek videonun sahne düzenini belirleyebiliyor. Ayrıca videonun başı ve sonunu belirleyen kareler eklenerek ara sahneler üretilebiliyor. Anime, vektör çizim ve kil animasyonu gibi görsel stil seçenekleri de kullanıcıların kullanımına sunuldu.

Adobe, şimdilik bu yeni özelliklerin sadece kendi Firefly modeliyle çalıştığını açıkladı. Ancak şirket, ilerleyen dönemde farklı yapay zekâ modellerine de destek vermeyi planlıyor. Tüm bu yenilikler ise Adobe’nin video üretiminde yapay zekâ teknolojilerine daha fazla ağırlık vermeye devam ettiğini gösteriyor.