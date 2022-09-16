Advanced Consultancy Training Başvuruları Açıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü tarafından 8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “Advanced Consultancy Training (ACT)” başvuruları başladı.

Türkiye’nin ilk ve tek interaktif yönetim danışmanlığı olan Advanced Consultancy Training (ACT), yeni etkinlik tarihini duyurdu. Seminerler, interaktif vaka eğitimleri, ödüllü vaka analiz yarışmaları ve interaktif mülakatlarla öğrencileri sektör liderleriyle buluşturan bu etkinliğe katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan ACT’de geçtiğimiz sene McKinsey&Company, BCG, Bain&Company ve Mastercard Advisors gibi sektörün önde gelen şirketleri yer aldı.

Advanced Consultancy Training ne sunuyor?

Bu seneki etkinlikte; danışmanlık şirketlerinin yapıları, kültürleri ve işe alım süreçleri hakkında detaylı bilgi almanın yanında, danışmanlık sektöründe sürdürülebilirliğin ve data kullanımının yeri gibi önemli başlıklar hakkında öncü şirketlerin yaklaşımlarını da öğrenebileceksiniz.

Diğer yandan mülakat simülasyonlarının yardımıyla kendinizi danışmanlık sektörüne en iyi şekilde hazırlarken, interaktif vaka çalışmalarıyla da danışmanlık sektörünün en kritik konusu olan vaka çözümünde kendinizi geliştirebilirsiniz.

Etkinlik, 8-9 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleşecek. Başvuru formuna ulaşmak için bu linke tıklayın.

ACT hakkında daha detaylı bilgi almak için ise; Instagram ve LinkedIn profillerini inceleyebilirsiniz.