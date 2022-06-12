AFAD, Acil Durum Bildirimiyle Vatandaşları Uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke çapında gönderdiği bir bildirimle meteorolojik şartlar konusunda vatandaşları uyardı. Bildirimde vatandaşların bu tarz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini araması gerektiği vurgulandı.

Tüm dünya çapında yaşanan doğal felaketler, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle de acil yardım merkezleri bu tarz durumlar için büyük bir önem arz ediyor. Şimdi de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) bu konunun önemi ile ilgili bir hamle yapıldı.

AFAD, geçtiğimiz dakikalarda ülke çapından birçok insana bildirimler göndermeye başladı. Oldukça yüksek sesle geldiği belirtilen bildirimde ülkemizde devam eden meteorlojik durumlara ve yapılması gerekenlere dikkat çekildi.

‘Hayati Uyarı Bildirimi’

Ayrıca gelen haberlerde bazı kişilere bildirimin iki kere gönderildiği ve ilk gönderilen bildirimde bazı harflerin okunmadığı görünüyordu. Yukarıda da görmüş olduğunuz bildirimlerde olduğu gibi AFAD, daha sonrasında ikinci kez bir bildirim göndererek söz konusu harfleri düzeltti ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Ancak son derece sesli bir uyarıyla gelen bu bildirim, her kullanıcıya ulaşmadı.

AFAD’ın ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ ismi altında gönderdiği bildirimde şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.”