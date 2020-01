Slither.io Gibi Bağımlılık Yapan 15 Mobil Oyun - 2020

Nokia 3310 ile büyüyen neslin çok iyi bildiği yılan oyunu, Agar io ve Slither io gibi oyunlarla geri döndü. Gündelik olarak keyifle oynayabileceğimiz en iyi Agar io oyunlarını sizler için liste haline getirdik. Bu liste sayesinde gününüzün büyük bölümünü bilgisayar başında geçireceksiniz.

Nokia marka cep telefonu denildiğinde kuşkusuz ki akla direkt o efsanevi yılan oyunu gelir. O yılan oyunu, biz 90’larda yetişen neslin ‘'gamer’' olmamızdaki ilk adımları atmamızı sağlamıştır. Heyecan, gerilim, korku ve dram barındıran yılan oyunu, tıpkı tuşlu telefonların akıllı telefonlara evrimleşmesi gibi teknolojiyle beraber evrimleşerek günümüz halini aldı.

Belki bir Nokia 3310’de oynanan yılan oyunu değil ama Agar io ve Slither io gibi oyunlar da oyuncuları oldukça uzun süre ekran başına bağlıyor. Özellikle Slither io, klasik yılan oyununda olan ‘'noktaları ye büyü ve yanma’' mantığını çevrimiçi özellikle harmanlayınca vazgeçilmez oyun oldu.

Her ne kadar Slither io dünyanın her yerinden yüz binlerce insana ev sahipliği yaptığı için popüler gözükse de, Agar io, Wings io, Diep io ve Rusher io gibi oyunlar da çok kişi tarafından oynanıyor. Hepsinin sahip olduğu farklı temalardan dolayı bütün io oyunları oynayanlara farklı farklı heyecanlar yaşatmayı başarıyor.

Agar.io ve Slither.io benzeri oyunlar:

Vanar.io

Diep.io

Worm.is

Snowball.io

Splix:io,

Paper.io,

Limax.io,

Mitos.is,

Surviv.io,

Spinz io,

Lordz.io,

Hexar.io,

Hole.io,

Foes.io,

Yılan

Klasik yılan oyunundan çok farklı olan Vanar io, her ne kadar ‘'ye büyü’' mantığıyla oynansa da sistemi biraz farklı işliyor. Diğer io oyunlarına göre Vanar io’da rakiplerimizi tek lokmada yiyemiyoruz. Ayrıca yine farklı olarak kontrolümüzü mouse ile değil, klavyemizdeki W-A-S-D yapıyor, Space tuşu ile de uzay gemimizden ateş ediyoruz.

Çeşitli yemleri hem yiyerek hem de ateş ederek yok etmemiz gerekiyor, lakin oyuna bir tutam zorluk katıldığı için gemimiz çok hızlı hareket ediyor ve hem hedefi vururken hem de hedef olmaktan kaçmak için bir hayli fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Oldukça keyifli ve zevkli olan Vanar.io’nun günlük kullanıcı sayısı 100 bini geçiyor.

Vanar io’nun da tıpkı rakipleri gibi PVP sunucuları bulunuyor. Özellikle kolaya kaçmayı seven oyuncuların tercih ettiği Vanar io PVP sunucuları, bazı zamanlar resmi sunucularına kıyasla daha fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Skin yani kostüm sistemi de bulunan Vanar io’da kullandığınız geminizi farklı desenlerde giydirebiliyorsunuz.

Aslında Diep io oyununu listenin başında verecektik ama fanatiği olmam yazıya etki etsin istemedik. Bütün io oyunları içerisinde en zevk, en fazla modu olan ve oynaması en zor olan oyunlardan birisi kuşkusuz Diep io’dur. Bir tür tank simulatörü olarak da düşünebileceğimiz Diep io’da da tıpkı Vanar io’da olduğu gibi rakiplerimizi tek seferde öldüremiyoruz.

Haritadaki geometrik desenleri hızlıca hem yiyerek hem de ateş ederek yok etmemiz ve seviye atlamamız gerekiyor. Tahmin edeceğiniz üzere oyunda ne kadar fazla seviye alırsak o kadar güçlü oluyoruz ve hem desenleri yerken hem de rakiplerimizle çatışırken hasar oranımız fazla oluyor.

Yine W-A-S-D ve Space tuşları ile oynadığımız oyunda mouseumuzu da kontrol etmek zorundayız. Çünkü tankımızın namlusuna yön sadece fare ile veriliyor. Ayrıca hareket kontrolleri de oldukça zor.

Worm is, io oyunları arasında belki de en çok Agar io ve Slither io’ya benzeyen oyun. Zira bu oyunda da oynanış, mekanik ve mantık aynı. Worm is’de de yılanımızı mouse ile kontrol ederek etraftaki yemleri yiyor ve büyütmeye çalışıyoruz. Lakin Worm is’in listemize girmesindeki en büyük etkeni oyunun Steam’de de bulunuyor olması. Hem Steam, hem tarayıcı hem Android hem de iOS desteği oyunun ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Strike is ve Mitos is gibi farklı iki oyunun da sahibi olan Worm is, oluşturduğumuz hesabımız üzerinden arkadaşlarımızla da saatlerce oynamamıza imkan tanıyor.

Worm is teması: Worm is’in teması yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen Slither io ile aynı. Yalnız tabii ki sıralama gibi ekstra özelliklerinin olması yılan oyununu sevenlerin kalbini kazanıyor. Ayrıca oyunun 10’dan fazla modu bulunuyor. Meydan Savaşı, Rastgele Takım, Yumurtayı Yakala, Çılgın Mod, Turnuvalar, 1 vs 1, Dereceli Oyun, Klan Savaşı ve Özel Oda gibi modlarla oyuncular Worm is oynarken hiç sıkılmıyorlar. Oyunu Steam’de görmek için buraya, tarayıcı üzerinden oynamak için buraya tıklamanız yeterli.

Splix io belki de io oyunlarındaki en farklı oyunlardan birisi. Genel io oyun mantığının dışına çıkmayı başaran Splix io’da oyunculara farklı renkler ve ufak bir bölüm veriliyor. Oyuncuların amacı ise fare ile kontrol ettikleri yılan sayesinde bölgelerini büyütmek.

Tabii ki diğer oyuncuların bölgesine veya yılanına değdiğiniz anda yanıyorsunuz ama io oyunlarındaki gibi yem kovalamak zorunda değisiniz. Tek yapmanız gereken bölgenizi olabildiğince büyütmek. Hem de bunu ister tarayıcınız üzerinden ister Android isterseniz de iOS mobil cihazlarınızdan yapabilirsiniz.

Splix io teması: Oyunun teması gerçekten eşsiz desek yeridir. Her ne kadar olabildiğince io tema taslağına sadık kalınmaya çalışlılmış olsa da alanları büyütmeye çalışmak ayrı keyif veriyor. Oyunun çok olmasa da PVP sunucuları da mevcut. İsteyen oyuncular PVP sunucularında da oynayabiliyorlar. Yalnız mod konusunda maalesef oyun istenileni veremiyor. Zira oyunda sadece Normal ve Takım olmak üzere sadece iki mod mevcut.

Oyunumuzun adından da anlaşılacağı üzere oyunda bir kar topunu kontrol ediyoruz. Ufacık bir kar topu olarak başladığımız oyunda tek hedefimiz var o da kocaman bir çığ haline gelmek. Etraftaki yemleri yiyerek de büyüyebileceğimiz oyunda ne kadar büyürsek o kadar fazla parçaya da bölünebiliyoruz.

Snowball io teması: Snowball’ın teması Uludağ’ı andırıyor desek yanlış olmaz herhalde. Zira tamamen karlı bir temada geçen oyunumuzda soğuk ayazı hissederek oynuyoruz. Oyun sadece mobil platformlarda olduğu için PVP sunucuları bulunmuyor lakin internette apk’leri mevcut. Mod olarak ise oyun maalesef çeşitlilik sunamıyor.

Paper io da mantık olarak Splix io ile aynı çalışıyor diyebiliriz. Oyunculara belirli bir bölge ve renk veren Paper io, oyuncuların mouse ile şeklini kontrol ederek alanlarını büyütmesini istiyor. Rakip alanları da alabildiğimiz oyunumuzda hem Android hem de iOS desteği de mevcut. En büyük oyuncu kitlesine sahip olan io oyunlarının başında gelen Paper io, uzun süredir hizmet verdiği için kısa süre önce tasarımını yenileyerek v2 sürüme geçti.

Paper io teması: Oyunun teması oldukça şeffaf tasarıma sahip. Göz yormayan tema üzerine kurulan oyunumuzda ye büyü değil de, fethet büyü mantığı işliyor desek yerinde deyim olur. Oyunda bulunan Normal, Labyrinth, Agarpaper ve Mini Games modları oyunculara farklılık sunduğu için de rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Ayrıca oldukça geniş Skin (kostüm) yelpazesine de sahip olan oyunda rakiplerinize de meydan okuyabiliyorsunuz.

Bir tür mikroorganizma gibi bir şeyi kontrol ettiğimiz Limax io da aslında hemen hemen her şeyiyle Slither io’ya birebir benziyor. Yem ye, büyü ve öldür denklemi üzerine kurulu olan Limax io’nun en büyük özelliklerinden birisi kuşkusuz ki oldukça hoş tasarıma sahip olması.

Limax io teması: Aslında oyunun teması Slither io ve Agar io ile aynı olduğu için pek farklılığı yok. Tek söylenebilecek şey temasının modern tasarlanmış olması.Oyunumuz daha yeni olduğu için PVP sunucuları bulunmuyor lakin 7 tane mod bulunması oyuncuları cezbediyor. Moss, Kill, Team, Race, 1 vs 1, Rush ve Zomb modları ile Limax io ne kadar modern ve güzel olduğunu gösteriyor.

8. Tabii ki de efsane: Yılan

Adından da anlaşılacağı üzere bu bir io oyunu değil lakin yaptığı bağımlılığı gerçekten hiçbir oyunda bulamazsınız. Direkt Nokia’nın efsanevi yılan oyununun tarayıcıya uyarlanmış hali olan Play Snake’de saatlerinizi geçireceğinizden eminiz. Oyun çevrimiçi veya herhangi mod desteklemese de WASD tuşlarla oynanmasından dolayı kolaylık sağlıyor.

Snake Oyunu teması: Oyunumuz direkt Nokia yılan oyunundan esinlenildiği için teması da aynı şekilde yeşil tonlarında yapılmış. Oyunda tek yapmanız gereken yemi yemek ve büyümek, o kadar. Oyunumuzda mod olmasa da 3 farklı zorluk derecesi mevcut. Oyunun bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

Sahibi Worm is olan Mitos is de Agar io’ya bağlı kalan oyunlardan birisi. Klasik özelliklere sahip oyunda ufaktan başlayan bir çember kontrol ediyor ve yemler yiyerek büyümeye çalışıyoruz. Oyun içerisinde çeşitli kazandığımız hız iksiri gibi iksirlerle de birkaç saniye de olsa rakiplerimizden üstün olabiliyoruz. Mitos is teması: Oyunun teması Worm is ile aynı olmasından dolayı bahsedilecek pek özelliği yok. Oyundaki en dikkat çeken artı ise özel alınan eşyaları oyun içerisinde de veriyor olması.Türkçe dil desteği veren oyunumuz 10’dan fazla mod desteklemesi ile de kendinden bahsettiriyor.

Worm is’den farklı olan modlar ise şöyle; Meydan Savaşı, King of the Hill, Solo, Rastgele Takım, Bayrak Kapmaca, Açlık Oyunları, Crazy Mode, Split Party, Futbolcu Modu, İnsan vs Zombi, Bölge Savaşı, Turnuvalar, 1 vs 1, Dereceli Oyun, Klan Savaşı ve Özel Odalar. Mitos is de tıpkı Worm is gibi hem Steam’de mevcut hem tarayıcıdan oynanıyor hem de mobil platformları destekliyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Günümüzde hemen hemen her oyuna gelen Battle Royale modu io oyunlarına gelmez mi? Tabii ki gelir. Surviv io adeta io oyunlarında devrim niteliğinde bir iş yaparak oyunculara Battle Royale io deneyimi yaşatıyor.

Mükemmel bir tasarıma ve özelliklere sahip olan Surviv io’da şaka gelecek belki ama silahlar, mermiler, sağlık kitleri ve hatta el bombasıyla sis bombası dahi var. Oyundaki görevimiz hızlıca loot yaparak diğer oyuncularla çatışmak ve daralan alanın içerisinde durmak. PUBG’nin io versiyonunu düşünebilirsiniz.

Surviv io teması: Oyunun teması tamamen özel tasarlandığı için diğer io oyunlarından çok farklı. Haritasında özel obje ve nesneler barındıran Surviv io, sık sık daralan alandan dolayı da oyuncuları hep çatışmak zorunda bırakıyor. Toplam da 5 bölgede resmi sunucusu bulunan Türkçe dil destekli Surviv io’nun İkili oyna, Solo Oyna, Takımça Oyna ve 50v50 Oyna gibi de modları mevcut.

Spinz io bir zamanlar özellikle ülkemizde çok popüler olan stres çarkı üzerine kurulmuş bir oyun. Taban olarak Agar io tasarım ve mekaniklerini kullansa da kara delik gibi ufak ekstra özellikler oyuncuları daha da eğlendiriyor. Çünkü bir anda beliren kara delikler sizi içine çekerek haritanın herhangi bir yerine ışınlıyorlar. Yem ye, büyü ve yok et denklemi üzerine kurulu oyunumuzun mobil desteği de mevcut.

Spinz io teması: Spinz io’nun teması Agar io ile aynı olsa da bu sefer stres çarkını kontrol ettiğimiz için hareketleri pek ani olabiliyor. Oyunumuzda FFA, Team ve Royale olmak üzere toplam da 3 adet mod mevcut.

Battle Royale io bile olur da Orta Çağ’da geçen bir io oyunu olmaz mı? Lorz io tam da bu sorunun cevabını veriyor bize. Diğer io oyunlarından tamamen bağımsız tasarıma sahip oyunumuz Unity oyun motoru ile geliştirilmiş. Kaleler, binalar yapıp askerler üretebildiğimiz oyunumuzda amacımız kontrol ettiğimiz lordumuza özel yemler yedirmek ve ülkemizi düşmanlara karşı savunmak.

Lordz io teması: Tamamen Orta Çağ’a odaklanan oyunda askerler bile şovalye giyinimli olarak ortaya çıkıyor. Oyunda bolca şatolarla, kalelerle hatta kiliselerle dahi karşılaşabiliyoruz. Ayrıca Lordz io hem Android hem de iOS desteği verdiği için mobil uygulamasını indirerek de oynayabilirsiniz.

Hexar io da klasikleşmiş ye, büyü ve yok et denkleminden farklı inşa edilmiş bir oyun. Bu oyunumuzda da kendimize ait ufak bölgemiz var ve mouse ile hexar’ımızı kontrol ederek bölgemizi büyütüyoruz. Tabii ki rakip bölgeleri de fethederek.

Hexar io teması: Oyunun ana teması diğer bölge fethetme oyunları ile aynı gösteriyor. Tek ekstra özelliği ise haritada beliren özel yemlerden yediğimizde 15 saniyeliğine 2x hız kazanabiliyoruz.

Hole io, diğer io oyunları arasında en farklılık gösteren oyunlardan birisi. Farklı diyorum çünkü oyunda yem olarak insan yiyoruz. Bir şehirde geçen oyunumuzda bir tür kara deliği kontrol ediyoruz ve önümüze çıkan insanları yiyerek büyümeye çalışıyoruz.

Hole io teması: Oyun motoru ile tasarlanan 3D hareketli şehirde geçen oyunumuzda genel io temasına sadık kalınmış. Tek fark bu sefer yem olarak nesneleri değil, insanları yiyoruz. Maalesef oyunda mod ve mobil desteği bulunmuyor. PVP sunucuları ise yok.

Foes io, toplam 30 tane sunucusuyla en çok oyuncu kitlesine ve sunucuya sahip io oyunlarının başında geliyor. Hemen hemen Amerika ve tüm Avrupa ülkelerinde sunucuları bulunan Foes io, alışılmış io oyunlarından farklı. Battle Royale moduna benzerlik gösterse de Foes io’da oyuncular oduncu kıyafetleriyle ormanlık alanda doğuyorlar. Ağaçlardan çeşitli kulübeler yaparak üretim yapıyor ve diğer oyuncuları öldürmeye çalışıyorlar.

Foes io teması: Oyunun ana teması hayatta kalmak olsa da tam bir BR modu barındırıyor diyemeyiz. Henüz yeni hizmete giren oyunun sağlam altyapısı da oyuncular tarafından oldukça hoş karşılanmış durumda. Karakterimizin saç ve kıyafetlerini düzenleyebildiğimiz oyunda maalesef farklı modlar henüz yok.