Age of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak? İşte Tüm Detaylar

Strateji oyunları arasında efsane olarak görülen serinin yeni oyunu Age of Empires 4, daha adını duyduğumuz anda oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Biz de oyunun sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi gibi merak edilen tüm soruların cevaplarını derledik.

Strateji oyunları denilince herkesin aklına ilk gelen oyun Age of Empires serisi olabilir. Serinin ilk oyunu Age of Empires 1, 1997 yılında piyasaya sürülen oyunda ilk defa Taş Devri’nden başlayan ve Demir Çağı’na kadar devam eden bir hikaye görmüştük. Bunun ardından 1999 yılında artık bir efsane olarak kabul gören ve hâlâ milyonlarca kişinin bilgisayarında bulunan Age of Empires 2 geldi.

Serinin 2. oyunu büyük bir başarı yakaladı. LAN bağlantısı ile oynanabilen oyunlar arasında yer alan 2. oyun, o kadar çok sevildi ki 14 yıl aradan sonra 2013 yılında Age of Empires 2 HD yayınlandı. Bu süreler arasında tabii ki boş durulmadı ve Age of Empires Definitive Edition gibi ekstra oyunlar da piyasaya sürüldü. Ancak hiçbiri bu kadar başarılı olamadı. Şimdilerde oyuncuları Age of Empires 4 heyecanı sardı.

Age of Empires 4 ne zaman çıkacak?

Relic Entertainment tarafından geliştirilen Age of Empires 4 hakkında ilk görüntüler ufak bir savaş sahnesiyle ortaya çıkmıştı. 2005 yılında piyasaya sürülen Age of Empires 3'ün ardından, 10 yıl sonra yeni bir seri başlangıcının da habericisi oldu. AOE 4 ilk kez 2017 yılında duyuruldu ancak son aylara kadar hiçbir bilgi sızdırılmadı. Bunun için de Relic’i ayrıca tebrik etmek lazım.

Fragmanın yayınlanmasından sonra oyuncuların da en çok merak ettiği konu Age of Empires 4’ün çıkış tarihi oldu. Ancak bu konuda şu ana kadar yapılan resmi bir açıklama yok. Yeni oyun muhtemelen 2020 içerisinde veya 2021 yılının ilk çeyreğinde çıkacak. Birçok kesim oyunun sonbaharda çıkacağı hakkında yorumlar yapıyor. Relic ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Age of Empires 4 muhtemel sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5- 2300, 2.80 GHz

Bellek: 6 GB

Ekran Kartı: AMD HD 7870, 2 GB - Nvidia GTX 660 2 GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

AMD FX-8350, 4.0 GHz / Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: MD RX 480, 4 GB / Nvidia GTX 970 4 GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Oyunun sistem gereksinimleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak beklenilen muhtemel sistem gereksinimleri yukarıdaki gibi duruyor. Bu bilgilere bakarak “tost makinesi” olarak tabir ettiğimiz bilgisayarda Age of Empires 4 çalıştırırken biraz zorlanabilir. Ancak orta ve ileri seviyedeki bilgisayarlar, büyük ihtimalle zorlanmadan oyunu çalıştıracaklar gibi duruyor.

Yeni oyunda daha fazla teknolojik gelişmeler mi göreceğiz?

Oyunun kreatif yönetmenleri arasında yer alan Adam Isgreen, yeni seriyle ilgili birkaç çarpıcı açıklamada bulundu. Bunlardan biri de serinin modernize edileceği yönündeydi. Aslında bunu hikayeler için söylemiş gibiydi. Oyun ne kadar uzun olursa, serilerin daha da karmaşıklaştığını söyledi. Age of Empires 4 ile bunu yapmak istemediklerini ve yeni oyunun yapım aşamasında farklı davrandıklarını açıkladı.

Fragmana baktığımızda eski oyunlardaki orduları görüyoruz. Bu da aslında Isgreen tarafından yapılan açıklamanın biraz kafa karıştığını söyleyebiliriz. Burada iki ihtimal var; ya oyuna yeni bir çağ gelecek ve teknolojik gelişmeler bile görebileceğiz ya da oyunun hikayesini kısa tutup DLC desteği ile yeni hikayeler satın almak zorunda kalacağız. 2. seçenek kaçınılmaz gibi duruyor ama umarız çok fazla abartılmaz.

Hikaye konusunda oldukça iddialı olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle Isgreen, yeni hikayenin insancıllaştırıldığını, oyunculara heyecan ve eğlence vereceğini iddia etti. Belki de 2017 yılında duyurulan oyunun, çıkış tarihinin gecikmesi bundan kaynaklanıyor olabilir. Microsoft tarafından ise Relic’teki AOE 4’ün geliştirici ekibindekilerin kabiliyetinden çok etkilenildiği söylenmişti. Oyunun son durumu hakkında ise iyi bir noktada olduklarını söyledi.

Türkiye’deki Age of Empires hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Türkçe desteğinin olup olmayacağı. Daha önceki serilerde oyunu alanların birçoğu ekstradan Türkçe yama yapmak zorunda kalmıştı. Türkçe dil desteğinin olup olmayacağı konusunda bir şey söylemek için çok erken. Ancak oyunu oynayan Türk oyuncuların sayısının çok fazla olmasından dolayı bu sefer biraz umutlanabiliriz.

Age of Empires 4'ün müzikleri ve The Witcher 3'ün bestecisine ait:

Farklı türde oyunlar olmasına rağmen bu bilgi bizi heyecanlandırmıyor desek yalan olur. Daha önce The Witcher 3 oynadıysanız, müziklerin ne kadar iyi olduğunu duymuşsunuzdur. Gerilim sahnelerinde tüylerimizi diken diken eden, hüzünlü sahnelerde ise içimizi burkan melodiler vardı. İşte bu besteleri yapan Mikolai Stroinski, geçen sene kendi Facebook sayfasında AOE 4’ün müziklerini yapacağını duyurdu.

Bu bize aslında oyunla ilgili bir ipucu daha vermiş oluyor. Çünkü bu bilgiyle oyunun büyük bir bölümünün tamamlandığını söyleyebiliriz. Yakın zamanda oyun ile ilgili çok daha fazla bilginin gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle hikayesi ve hangi dönemlerde geçeceği konusunda büyük bir merak söz konusu. İlk fragman da geçen sonbaharda yayınlandığına göre, artık yavaş yavaş müjdeli haberi bekleyebiliriz.

Age of Empires serisinin SEGA tarafından yapılmayan ilk oyunu olacak olan serinin 4. oyunu, yakın bir zamanda gelecek gibi duruyor. Açıkçası 3. oyunun verdiği hayal kırıklığından sonra yeni oyun için yapılan yorumlar bizi biraz heyecanlandırmaya yetti. Yeni oyun hakkında bu sene yapılacak olan oyun fuarlarından daha fazla bilgi alabiliriz. Bu nedenle takipte kalmayı unutmayın.