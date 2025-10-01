Age of Mythology: Retold için "Heavenly Spear" genişleme paketi yayınlandı

“Age of Mythology: Retold” oyunu için Japon panteonunu ve 12 yeni tanrıyı getiren “Heavenly Spear” genişleme paketi yayınlandı.

Efsane strateji serisinin yenilenmiş hali olan Age of Mythology: Retold, yepyeni bir genişleme paketiyle daha da zenginleşti. Heavenly Spear adlı bu DLC, Japon mitolojisinden 12 tanrıyı oyuna getiriyor. Her biri kendine has tanrı güçlerine, birimlere ve teknolojilere sahip.

Yeni etkinlik “Yasuko’nun Hikayesi”, oyuncuları 12 görevlik destansı bir anlatının içine çekiyor. Hikaye çift eksende ilerliyor ve Japon mitolojisine özgü düşmanlarla savaşları konu alıyor. Hem solo hem eşli oynanabilen yeni “Gauntlet” modu da zorlu kararlar ve rastgele karşılaşmalarla dikkat çekiyor.

Pakette Japon mitolojik figürlerinden Kitsune, Shinobi, Samurai, Tengu ve dev örümcek Jorogumo gibi birçok yeni birim bulunuyor. Oyunun stratejik derinliği artarken, farklı tanrı güçleri ve savaş mekanikleri de oynanışı tazeliyor.

Heavenly Spear, Steam üzerinden DLC olarak yayınlandı ve oyunculardan ilk günden olumlu yorumlar aldı. Age of Mythology: Retold’a Japon mitolojisini ilk kez getiren bu paket, oyunun sadık kitlesi için büyük bir içerik güncellemesi sunuyor.