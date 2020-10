Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olan ve pek çok hayrana göre evreni anlamak için mutlaka izlenmesi gereken Agent of S.H.I.E.L.D. dizisi yakın zamanda final yapmadan önce pek çok Marvel karakterini konuk aldı. Sizin için Agent of S.H.I.E.L.D. dizisine konuk olan Marvel karakterleri listesi hazırladık.

Hem Marvel Sinematik Evreni’nde hem de çizgi roman dünyasında adını sık sık duyduğumuz S.H.I.E.L.D. adlı gizli birimin maceralarını konu alan Agent of S.H.I.E.L.D. dizisi, ABC kanalında 2013 yılının Eylül ayında başladığı macerasını 2020 Ağustos ayında sonlandırdı. Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinin 7 sezon süren hikayesi boyunca pek çok Marvel karakteri diziye konuk olarak hayranları heyecanlandırdı.

Agent of S.H.I.E.L.D. direkt olarak Marvel Sinematik Evreni’ne dahil değil ancak aralarında güçlü bir bağlantı var. Filmlerde gördüğümüz pek çok olayın perde arkasını ya da filmlerde gösterilmeyen noktalarını dizide izleme şansımız oldu. Hatta pek çok hayran, evreni anlamak için dizinin de mutlaka izlenmesi ve karakterlerin bağdaştırılması gerektiğini söylüyor. Sizin için Agent of S.H.I.E.L.D. dizisine konuk olmuş tüm Marvel karakterlerini listeledik.

Agents of S.H.I.E.L.D’a konuk olan Marvel Sinematik Evreni karakterleri:

Phil Coulson

Nick Fury

Maria Hill

Jasper Sitwell

Felix Blake

Peggy Carter

The Howling Commandoes

Doctor List

Lady Sif

President Matthew Ellis

Gideon Malick

Blackout

Phil Coulson

Dizinin başrollerinden ve S.H.I.E.L.D. biriminin en önemli yöneticilerinden ve ajanlarından biri olan Phil Coulson karakterini Iron Man, Iron Man 2, The Avengers ve ilk Thor filminde görmüştük. The Avengers’ta öldükten sonra diziye dahil olan karakter, dizi boyunca birkaç defa daha ölüp dirilmesine rağmen çizgi romanlara en sadık kalınarak oluşturulan karakterlerden bir tanesidir.

Nick Fury

Marvel Sinematik Evreni’nin en önemli temel taşlarından biri olan Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde gördüğümüz en önemli Marvel karakterlerinden bir tanesi. Hydra’nın birime sızdığı ilk sezonun 2. bölümünde diziye konuk olan Nick Fury, ardından sezon finali bölümünde bir kez daha konuk olmuş ve dizinin güçlü bir başlangıç ve final yapmasına yardımcı olmuştur.

Maria Hill

Marvel Sinematik Evreni’nde gördüğümüz önemli S.H.I.E.L.D. ajanlarından biri olan Maria Hill, Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinin pilot bölümünden beri birden çok kez karşımıza çıkan Marvel karakterlerinden bir tanesi. Maria Hill dizide son olarak Avengers: Age of Ultron olaylarının başladığı ikinci sezonda görüldü ve oldukça önemli bir görev üstlendi.

Jasper Sitwell

Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinin ilk sezonunda birden çok kez gördüğümüz Jasper Sitwell karakterini daha önce ilk Thor filminde, The Avengers filminde ve Marvel One-Shots serisinin The Consultant bölümünde başarılı bir S.H.I.E.L.D. ajanı olarak izlemiştik. Jasper Sitwell son olarak Captain America: Winter Soldier filminde Winter Soldier tarafından öldürülmüştü.

Felix Blake

Felix Blake karakteri ilk kez Marvel One-Shots serisininin Item 47 bölümünde görülmüştü. Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinin ilk sezonunda iki kez görünen ve ölmek üzere olan Felix Blake, 3. sezonda sürpriz bir şekilde Watchdogs isimli bir nefret örgütünün lideri olarak tekrar karşımıza çıktı.

Peggy Carter

Steve Rogers yani Captain America’nın ölümsüz aşkı Peggy Carter karakterini daha önce Captain America: The First Avenger filminde, Marvel One-Shots serisinin Agent Carter bölümünde, Captain America: The Winter Soldier filminde ve diğer filmlerde bazen hayal bazen gerçek olarak gördük. Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde ise Peggy Carter karakteri 2. sezonun iki farklı bölümünde yer alarak özellikle Captain America hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

The Howling Commandos

Marvel Sinematik Evreni’nin kahraman ve bir o kadar da sıradışı asker ekibi The Howling Commandos da Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde gördüğümüz Marvel karakterleri arasında. Ekibi Captain America: The First Avenger filminde görmüştük. Dizinin ikinci sezonunda ortaya çıkan ekibin tamamı orada değildi ancak bu ekip yapısı gereği zaten çizgi romanlarda bile her zaman aynı kişilerden oluşmuyor, süregelen bir değişim yaşıyor.

Doctor List

Captain America: The Winter Soldier filminin after credits sahnesinde gördüğümüz, Hydra ve S.H.I.E.L.D. arasında çift taraflı ajanlık yapan Doctor List karakteri de Agent of S.H.I.E.L.D. dizisine konuk olan Marvel karakterleri arasında. En son dizinin 2. sezon 19. bölümünde karşımıza çıkan Doctor List, Avengers: Age of Ultron filmindeki olayların başlangıcında önemli bir rol oynadı.

Lady Sif

Asgard dünyasının önemli figürlerinden olan ve iki Thor filminde kahramanlıklarıyla tanıdığımız Lady Sif karakteri, Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinin ilk ve 2. sezonunda konuk olarak gördüğümüz Marvel karakterlerinden bir tanesi. İlk ortaya çıkışında Asgardlı Lorelei’yi avlayan, ikinci ortaya çıkışında ise bir uzaylı Kree’yi öldüren Lady Sif’i Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde görmek özellikle Thor hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.

President Matthew Ellis

Marvel Sinematik Evreni’nde birden çok kez Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak gördüğümüz President Matthew Ellis karakteri, Agent of S.H.I.E.L.D. dizisine konuk olan Marvel karakterlerinden bir tanesi. Dizinin 3. sezonunda yani Avengers: Age of Ultron filmindeki olaylardan sonra ortaya çıkan Ellis, S.H.I.E.L.D. hakkında oldukça önemli kararlar almıştı.

Gideon Malick

Marvel Sinematik Evreni’nde Dünya Güvenlik Konseyi üyesi olarak The Avengers filminde gördüğümüz Gideon Malick karakteri, filminden farklı olarak Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde oldukça önemli bir role sahipti. Dizinin 3. sezonunda Hydra bağlantısı ortaya çıkan ve bir düşman olarak görülen Gideon Malick, dizinin 3. sezon 17. bölümünde Daisy Johnson tarafından öldürüldü.

Blackout

Marvel Sinematik Evreni’nin kötü karakterlerinden biri olan Marcus Daniels yani Blackout karakteri de Agent of S.H.I.E.L.D. dizisine konuk olan Marvel karakterleri arasında. Diğer karakterlerden farklı olarak Blackout; önce dizinin ilk sezonunun iki bölümünde yer aldı, daha sonra ise Captain Marvel filminde görüldü. Yani diziden sinemaya geçmiş bir karakter.

Sizin için Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olan Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde konuk olarak yer almış Marvel karakterlerini listeledik. Marvel Sinematik Evreni oldukça geniş bir alan. Hakim olmak için tüm filmleri, yan dizileri izlemeli ve hatta bazı çizgi romanların orijinal öyküsüne hakim olmalısınız.