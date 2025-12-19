2025 EA Kış İndirimleri Başladı: Onlarca EA Oyununda %90'a Varan İndirimler Var!

Steam'de Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından EA'in platformu EA App'te de benzer bir indirim dönemi başlamış durumda.

Türk oyuncular tarafından oyunları oldukça sevilen EA'in kendi platformu EA App'te Kış İndirimleri başladı. Yeni indirim dönemi kapsamında EA'in onlarca oyununda büyük indirimler var.

EA, kendi platformu EA App'te oyunları dolar üzerinden sattığından fiyatlar Steam fiyatlarına göre aşağı yukarı aynı ama bazı oyunlar Steam'e kıyasla çok daha uygun fiyatlara alınabilir durumda.

EA Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 6 69.99$ 44.09$ (-%37) Split Fiction 49.99$ 33.74$ (-%32) Plants vs. Zombies: Replanted 19.99$ 14.39$ (-%28) EA SPORTS Madden NFL 26 69.99$ 25.19$ (-%64) F1 25 59.99$ 26.99$ (-%55) Need for Speed Unbound 69.99$ 6.29$ (-%91) Dragon Age: The Veilguard 59.99$ 18.89$ (-%68) Command & Conquer The Ultimate Collection 19.99$ 4.49$ (-%77) EA SPORTS FC 26 69.99$ 25.19$ (-%64) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 9.44$ (-%86) It Takes Two 39.99$ 7.19$ (-%82) Titanfall 2 19.99$ 3.59$ (-%82) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 3.59$ (-%91) A Way Out 29.99$ 29.99$ (-%40) Dead Space 59.99$ 8.09$ (-%86) Immortals of Aveum 59.99$ 5.39$ (-%91) Tales of Kenzera: ZAU 19.99$ 6.29$ (-%68) Unravel Two 19.99$ 2.69$ (-%86) Alice: Madness Returns 9.99$ 2.24$ (-%77) STAR WARS Battlefront II 19.99$ 2.69$ (-%86)

EA Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 5 Ocak tarihine kadar sürecek.