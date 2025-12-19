2025 EA Kış İndirimleri Başladı: Onlarca EA Oyununda %90'a Varan İndirimler Var!

Türk oyuncular tarafından oyunları oldukça sevilen EA'in kendi platformu EA App'te Kış İndirimleri başladı. Yeni indirim dönemi kapsamında EA'in onlarca oyununda büyük indirimler var.
EA, kendi platformu EA App'te oyunları dolar üzerinden sattığından fiyatlar Steam fiyatlarına göre aşağı yukarı aynı ama bazı oyunlar Steam'e kıyasla çok daha uygun fiyatlara alınabilir durumda.
EA Kış İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Battlefield 6
|69.99$
|44.09$ (-%37)
|Split Fiction
|49.99$
|33.74$ (-%32)
|Plants vs. Zombies: Replanted
|19.99$
|14.39$ (-%28)
|EA SPORTS Madden NFL 26
|69.99$
|25.19$ (-%64)
|F1 25
|59.99$
|26.99$ (-%55)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|6.29$ (-%91)
|Dragon Age: The Veilguard
|59.99$
|18.89$ (-%68)
|Command & Conquer The Ultimate Collection
|19.99$
|4.49$ (-%77)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|25.19$ (-%64)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|9.44$ (-%86)
|It Takes Two
|39.99$
|7.19$ (-%82)
|Titanfall 2
|19.99$
|3.59$ (-%82)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|3.59$ (-%91)
|A Way Out
|29.99$
|29.99$ (-%40)
|Dead Space
|59.99$
|8.09$ (-%86)
|Immortals of Aveum
|59.99$
|5.39$ (-%91)
|Tales of Kenzera: ZAU
|19.99$
|6.29$ (-%68)
|Unravel Two
|19.99$
|2.69$ (-%86)
|Alice: Madness Returns
|9.99$
|2.24$ (-%77)
|STAR WARS Battlefront II
|19.99$
|2.69$ (-%86)
EA Kış İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 5 Ocak tarihine kadar sürecek.
