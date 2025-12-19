2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in her yıl merakla beklenen büyük mevsimlik indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Kış İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.
Birçoğumuz büyük oyunların indirimlerini kovalıyor olsak da nispeten daha eski diyebileceğimiz, fakat keyifli vakitler geçirtecek uygun fiyatlı oyunlar da mevcut. Biz de sizler için bu yeni indirim döneminde sadece 1 dolara alabileceğiniz (42 TL) oyunları listeledik.
Steam Kış İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|ICARUS
|17.99$
|1.79$ (-%90)
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|6.99$
|0.69$ (-%90)
|FOR HONOR
|23.99$
|1.19$ (-%95)
|Green Hell
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|theHunter: Call of the Wild
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|PAYDAY 2
|9.99$
|0.99$ (-%90)
|Rise of the Tomb Raider
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Slay the Spire
|11.49$
|1.14$ (-%90)
|HITMAN World of Assassination
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Golf With Your Friends
|7.99$
|0.79$ (-%90)
|Left 4 Dead 2
|5.79$
|1.15$ (-%80)
|Darksiders III
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|House Flipper
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Tomb Raider Game of the Year
|9.99$
|1.00$ (-%90)
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Bendy and the Ink Machine
|9.49$
|0.94$ (-%90)
|Heavy Rain
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Overcooked
|8.99$
|0.89$ (-%90)
