2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in merakla beklenen mevsimlik indirimlerinden Kış İndirimleri geldi çattı. Peki indirimlerde sudan ucuz diyebileceğimiz, 1 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her yıl merakla beklenen büyük mevsimlik indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Kış İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.

Birçoğumuz büyük oyunların indirimlerini kovalıyor olsak da nispeten daha eski diyebileceğimiz, fakat keyifli vakitler geçirtecek uygun fiyatlı oyunlar da mevcut. Biz de sizler için bu yeni indirim döneminde sadece 1 dolara alabileceğiniz (42 TL) oyunları listeledik.

Steam Kış İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
ICARUS 17.99$ 1.79$ (-%90)
Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 6.99$ 0.69$ (-%90)
FOR HONOR 23.99$ 1.19$ (-%95)
Green Hell 12.49$ 1.24$ (-%90)
theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.04$ (-%90)
PAYDAY 2 9.99$ 0.99$ (-%90)
Rise of the Tomb Raider 14.99$ 1.49$ (-%90)
Slay the Spire 11.49$ 1.14$ (-%90)
HITMAN World of Assassination 14.99$ 1.49$ (-%90)
Golf With Your Friends 7.99$ 0.79$ (-%90)
Left 4 Dead 2 5.79$ 1.15$ (-%80)
Darksiders III 18.99$ 1.89$ (-%90)
Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90)
House Flipper 14.99$ 1.49$ (-%90)
Tomb Raider Game of the Year 9.99$ 1.00$ (-%90)
Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 1.89$ (-%90)
Bendy and the Ink Machine 9.49$ 0.94$ (-%90)
Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%90)
Overcooked 8.99$ 0.89$ (-%90)

Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!

Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

