Kimi zaman favori markamızdan saparak farklı benzin istasyonlarından yakıt alabiliyoruz. Peki bunun bir zararı var mı?

Piyasada çeşit çeşit benzin istasyonları var. Bu istasyonlarda satılan yakıtların farklarının olup olmadığından daha önce bahsetmiştik, o yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugünkü konumuz ise farklı istasyonlardan yakıt almanın arabaya zarar verip vermeyeceği. Hep aynı marka akaryakıt istasyonundan mı benzin almalıyız? Cevaplayalım.

Birçoğumuzun favori yakıt markası var fakat bazen standarttan sapabiliyoruz.

Piyasada çok farklı yakıt türleri ve markaları olduğundan hangisinin arabamız için en iyisi olduğunu merak edebiliyoruz ve bazen farklı yakıtları deneyebiliyoruz. Bazen de acil durumlarda yakıt gerekebiliyor ve favori markamızdan başka bir istasyonda yakıt alabiliyoruz.

Peki araca farklı benzin konulursa ne olur?

Her motorun farklı bir sıkıştırma değeri var. Hep kullandığınız yakıtı değiştirdiğinizde motor, sıkıştırmasını otomatik olarak yeniden ayarlar ve hızlı bir geçiş, motorda problemlere yol açabilir. Sonuç olarak yavaş performansın yanı sıra motor hasarına kadar gidebilir.

Ayrıca yakıt aldığınız istasyonların arasında kalite farkı varsa ve düşük kaliteli bir yerden yakıt alırsanız katkı maddeleri, motorun yanma odasında birikerek sorun çıkarabilir ve motorun çalışma düzeni bozularak daha çok yakabilir. Hâliyle maddi olarak da zarar verir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var.

BP’nin internet sitesinde yazana göre; deponuz boşken yalnızca bir defa farklı marka bir yakıtla doldurulursa nispeten daha iyi çünkü tüm yakıt türlerinin hidrokarbon zincirinde aynı bileşenler var.

Bu yüzden bir depoda 1-2 yakıt türünün karıştırılması biraz daha güvenli ancak her zaman kullandığınız yakıtınıza geçmek istiyorsanız eski yakıtı tükettiğinizden emin olmalısınız. Uzun süre farklı yakıt türü kullanmak, araçta ciddi hasarlara yol açabilir.

Kısacası arabanıza yakıt alırken aynı markayı tercih etmek ve tutarlı olmak her zaman daha güvenlidir diyebiliriz.

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