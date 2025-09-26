Ağustos 2025: Avrupa'da En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Markaları Belli Oldu

Ağustos ayında Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %30 artarken, Tesla %22 düşüş yaşadı. Çinli BYD ise Tesla'yı geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Ağustos 2025’te Avrupa otomobil pazarının lideri, 219.048 adet satış ve %27,7 pazar payı ile Volkswagen Grubu oldu. Grup içindeki en çok satan marka 87.322 araçla Volkswagen olurken, Skoda (52.246) ve Audi (41.335) gibi markalar da katkı sağladı.

Stellantis Grubu, toplamda 106.078 satışla ikinci sırada yer aldı. Peugeot (33.617), Opel/Vauxhall (24.644) ve Citroen (21.832) gibi markalar grubun başarısında etkili oldu. Renault Grubu ise 75.328 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

Marka Satış Adedi Pazar Payı (%) Volkswagen 87,322 11.0 Skoda 52,246 6.6 Audi 41,335 5.2 Cupra 16,934 2.4 Seat 13,478 1.7 Porsche 4,718 0.6 Peugeot 33,617 4.2 Opel/Vauxhall 24,644 3.1 Citroen 21,832 2.6 Fiat 14,689 1.9 Jeep 7,051 0.9 Alfa Romeo 2,977 0.4 DS 1,424 0.2 Lancia/Chrysler 507 0.1 Renault 37,840 4.8 Dacia 36,936 4.7 Alpine 552 0.1 Hyundai 37,411 4.7 Kia 31,512 4.0 Toyota 55,535 7.0 Lexus 789 0.1 BMW 50,675 6.4 Mini 10,727 1.4 Mercedes-Benz 44,225 5.6 Ford 26,801 3.4 Volvo Cars 16,102 2.0 Nissan 11,960 1.5 SAIC Motor 11,061 1.4 Tesla 10,981 1.4 Suzuki 11,201 1.3 Mazda 9,366 1.2 BYD 11,455 1.4 Land Rover 6,803 0.9 Jaguar 25 0.0 Honda 4,236 0.5 Mitsubishi 2,157 0.3

Elektrikli araç satışları yıllık bazda %27 artarken, toplam satışlar içinde BEV’lerin payı %15,8'e yükseldi. Tesla 10.981 satış yaparken, Çinli BYD 11.455 adet ile onu geçti. SAIC ve diğer Çinli üreticiler de ivme kazandı.

Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai ve Kia gibi markalar da güçlü performans sergiledi. Avrupa pazarı genelinde ise satışlar yıllık bazda %5 artış göstererek toparlanma sinyalleri verdi.