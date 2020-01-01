Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TikTok Hesabı Açtı

Ülkemizde son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanım alanı bir hayli arttı. Tabii bu kullanıcıların çok büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturuyor ve sosyal medya platformları, gençlere ulaşmak isteyen siyasetçiler için de oldukça uygun bir yer haline geliyor.

Sadece Google Play’de 100 milyondan fazla yüklenme sayısına sahip olan popüler video paylaşım platformu TikTok’un Türkiye’deki kullanıcı sayısı 38 milyon. Popüler platformun milyonlarca kullanıcısından bir tanesi de 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu oldu.

İlk videosunu ormanlık bir alanda yürürken paylaşan eski başbakan ve Gelecek Partisi’nin kurucusu Davutoğlu, “Gençlik nerede dedim, TikTok’ta dediler. Biz de geldik, gençlik nerede biz oradayız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu TikTok’ta

AK Parti’den istifa eden ve geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, genç seçmenlere ulaşmak için Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok’u seçti. Davutoğlu, paylaştığı ilk videosunun altına “Merhaba ben de artık Tik Tok'tayım” yazdı.

Tabii TikTok’un ülkemizde 38 milyondan fazla kişi tarafından kullanılması ve bunların çoğunluğunun genç kesimden olması platformu, gençlere ulaşmak isteyen bir siyasi için oldukça müsait bir noktaya getiriyor.

TikTok ve sosyal medya

Dijital Düşün Derneği, Türkiye’deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıldaki değişimlerine yakından bakmak için hazırladığı videoda, TikTok uygulamasının Twitter kullanıcılarını geride bıraktığını ifade etmişti.

İnternetin de yaygınlaşmasıyla birlikte son 10 yılda ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının sayısı bir hayli arttı. Bugün Türkiye’deki internet kullanıcılarının %95’i bir sosyal platforma üye ve aktif kullanıcı oranı ise %67. Ülkemizde sosyal medyada geçirilen vakit 2 saat 46 dakika. Türkiye, sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içerisinde yer alırken Instagram ve TikTok gibi uygulamalarda ilk üçün içerisinde yer alıyoruz.