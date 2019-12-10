TikTok, 2019 Yılının En Popüler Videolarını Açıkladı

2019 yılında popülerliğinin doruk noktasına ulaşan TikTok, bu yıla damga vuran videoları açıkladı. Gelin, farklı konularda pek çok farklı videodan oluşan bu listeye yakından bakalım.

TikTok, son dönemlerin en popüler video paylaşım uygulamalarından birisi hâline gelmiş durumda. Ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünya genelinde oldukça yüksek indirme sayılarına ulaşan platformun temel amacı ise kullanıcıların, çektikleri kısa videoları takipçileriyle paylaşması üzerine kurulu.

2019 yılını oldukça hareketli geçiren ve popülerliğini dünya geneline yayan uygulama, geride bıraktığımız yılda en çok izlenen videolarını yayınladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu videolara yakından bakalım.

En popüler video:

2019 yılı boyunca TikTok’ta pek çok video paylaşıldı ancak bunlardan bazıları, diğerlerinin aksine tüm dünyaya yayıldı ve popülerleşti. Milyonlarca kişiye ulaşan bu videolardan bazıları, rekor denemesi; bazıları ise yalnızca eğlence amaçlıydı. Bu videoda ise David Nobrik ve Nick Uhas, son dönemlerde oldukça popüler olan Elephant’s Toothpaste adı verilen madde ile bir dünya rekoru denemesi gerçekleştiriyorlar.

En popüler 'geyik' videosu:

Geyik kültürü internetin yıllardır vazgeçilemeyen bir noktası. Son yıllarda biraz evrilerek internet ortamında 'meme' adını alan bu kültür, TikTok uygulamasında da hız kesmeden yayılıyor.

En popüler TikTok ünlüsü:

2019 yılında platformun en iyileri arasında TikTok Kraliçesi olarak da bilinen Mariah Carey gibi pek çok isim yer alıyor. Carey’in en popüler şarkılarından biri olan Obsessed de bu yılın TikTok videolarındaki en popüler şarkılardan biri oldu. Buna ek olarak listenin ilk sırasındaysa 'Dakhund' ırkında bir köpek yer alıyor.

En popüler ünlüler:

2019 yılında popülerliğini artıran TikTok furyasına pek çok ünlü isim dâhil oldu. Uygulama sayesinde takipçileriyle daha samimi bir bağ kuran ve orijinal içeriklerini onlara sunabilen ünlülerin başında ise Will Smith geliyor. Smith’i takip edenler arasındaysa Miley Cyrus, Dwayne Johnson, Selena Gomez ve Post Malone gibi isimler bulunuyor.

En popüler yaratıcı içerik:

Zach King, sosyal medyada yaratıcı içerik denince akla gelen ilk isimlerden biri. Vine’da başlayan macerasını şu anda TikTok’ta devam ettiren Zach, bu platformun da en sevilen yaratıcı içerik üreticileri arasında yerini alıyor.

En popüler dans videosu:

TikTok’un 2019 yılında ortaya çıkardığı en büyük trendlerden biri de dans videoları. Popüler müziklere kendi danslarını uyarlayan kullanıcılar, paylaştığı bu videolarla milyonlarca kişiye ulaştı.

En popüler efekt videosu:

TikTok, görsel efektleri ve düzenleme araçları ile uygulama içerisinde yapılan videoları en üst düzeye çıkarmaya olanak sağlıyor. Bu noktada kullanıcılar; aydınlatma ayarlarını değiştirerek, yeşil ekran efektleri veya kamera hileleri kullanarak hayal gücünü gerçeğe dönüştürüyor.

En popüler hayvan videosu:

TikTok’ta sevimli yavru kedilerden tutun da vahşi kedilere kadar birbirinden farklı binlerce hayvan videosu yer alıyor. 2019’un en popüler hayvan videosu ise doğum günü hediyesine oldukça vahşi bir tepkiyle yaklaşan vaşak oldu.

En popüler güzellik videosu:

TikTok, herkesin fikirlerini özgürce videolara dökmesine izin veriyor. Güzellik videolarında ise bu, kimi zaman hayal gücünün sınırlarını zorlayan denemeler ile kimi zamansa gündelik hayata dair makyaj tüyoları ile aktarılıyor. İşte karşınızda 2019 yılının TikTok’taki en popüler güzellik videosu.

En popüler spor videosu:

Spor, neredeyse hepimizin hayatında olan bir şey. TikTok’ta da oldukça popüler hâle gelen spor videoları, genellikle yapılması imkânsıza yakın şeyler ile izleyenlerin aklını başından alıyor. Ağır çekimde kaydedilen eğlenceli anlar veya atletik şovlar, TikTok’un popüler spor videoları arasında kendine bir yer buluyor.

TikTok’un farklı konu başlıklarında yer alan en popüler videolarını derlediğimiz listemizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu başlıklarda ve TikTok’un enleri arasında yer alan daha fazla videoyu görüntülemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.