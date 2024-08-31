Jam & Tea Studios, generatif yapay zeka ile geliştirdiği yeni oyun ‘Retail Mage’ ile NPC etkileşimini daha gerçekçi hale getiriyor.

Eski Riot Games çalışanları tarafından kurulan Jam & Tea Studios, generatif yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdiği ilk oyununu tanıttı. "Retail Mage" adlı bu yeni rol yapma oyununda, oyuncular NPC'lerle etkileşimlerini daha dinamik ve gerçekçi bir seviyeye taşıyabilecek. AI destekli NPC'ler, oyun içindeki karakterlerle akıcı ve sürükleyici bir iletişim deneyimi yaşatacağa benziyor.

"Retail Mage", oyunculara sihirbaz rolü üstlendikleri ve bir sihirli mobilya mağazasında çalıştıkları bir senaryo sunuyor. Oyuncular, müşterilere hizmet verme ve mağaza içindeki sihirli ürünlerle ilgili görevleri yerine getirme sorumluluğu taşırken, AI destekli NPC'lerle dinamik etkileşimler yaşayabilecekler. NPC'lerle yenilenen ve kişiselleştirilebilen diyaloglar kurmak mümkün olacak. Geleneksel NPC'lerden farklı olarak, oyuncular AI'ye komut vererek karakterlerle etkileşimlerini kişiselleştirebiliyor ve her etkileşimde farklı sonuçlar elde edebiliyor.

NPC'ler için güvenlik önlemleri de alınacak

Ancak üretken yapay zeka modelinin de bazı sınırlamaları bulunuyor. AI'nın öngörülemezliği, NPC'lerin bazen tutarsız veya uygunsuz davranışlar sergilemesine yol açabiliyor. Jam & Tea, bu sorunları en aza indirmek için oyuncu geri bildirimlerini değerlendirerek karakterlerin davranışlarını iyileştiriyor. Jam & Tea Studios bunların yanı sıra etik dışı kullanımları önlemek amacıyla da çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığını da belirtiyor.

"Retail Mage", bu sonbaharda PC platformunda 15 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülecek. Jam & Tea, oyun lansmanının ardından da bu alanla ilgili yeni projeler üzerinde çalışmayı planlıyor.