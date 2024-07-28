Riot Games, Valorant'ın Konsol Açık Betasını Başlattı

Konsollara çıkışı uzun zamandır beklenen Valorant'ın açık beta süreci başladı.

Riot Games, 2020 yılında bilgisayarlar için oynaması ücretsiz 5'e 5 savaş oyunu Valorant'ı yayınlamıştı. O zamandan bu yana da oyunun bir gün konsola gelmesi bekleniyordu. Aradan geçen dört yıllık sürenin ardından Riot Games, Valorant konsol açık beta sürecine start verdi.

Açık beta süreci şimdilik Brezilya, Kanada, Avrupa, Japonya ve ABD'deki kullanıcılara açık. Konsol oyuncuları farklı konsollarda Valorant oynarken birbirleri ile eşleşebiliyorlar ancak henüz bilgisayardan oynayan oyuncular ile birlikte oynayamıyorlar. Konuyla ilgili olarak Riot Games'ten gelen açıklamada rekabetçi yapıya önem verildiği ve hem konsolda hem de bilgisayarda oynayan oyuncular için adaletli ve tutarlı bir oyun deneyimi sunmanın yolunun da bu olduğu ifade edildi.

Bilgisayar ve konsolda aynı hesap kullanılabilecek

Riot Games ayrıca yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, oyunu daha önce bilgisayarda oynayan oyuncuların kostüm ve kozmetik anlamında tüm koleksiyonlarını koruyacaklarını da duyurdu. Ayrıca tüm ilerlemeler, örneğin battlepass ilerlemeleri, açılan ajanlar ve kostümler, beta süreci sona erdikten sonra da kayıtlı olacak. Oyunu oynamak için PS Plus ya da Xbox Game Pass gerekmeyecek.

İlginç şekilde Riot Games şu ana kadar beta sürecinin ne zaman sona ereceğini açıklamadı. Riot, oyunun hazır olduğunu düşündüğü zaman betayı noktalayacak. Bakalım oyun, konsolda da bilgisayarda gördüğü ilgiyi görmeyi başarabilecek mi?