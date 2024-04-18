Yeni bir araştırmaya göre OpenAI'ın yapay zekâ modeli, gözle ilgili sağlık sorunlarını teşhis etmede neredeyse doktorlar kadar başarılı.

OpenAI denildiğinde akla ilk olarak ChatGPT-4 ve metin ya da görsel oluşturma geliyor. Yine de GPT-4 modelinin aslında farklı alanlarda da kullanılabilen gelişmiş bir model olduğunu unutmamak gerekiyor. OpenAI tarafından geliştirilen son yapay zekâ modeli, yeni sistemlerin sağlık alanında ne kadar gelişmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Çarşamba günü yayımlanan bir makaleye göre GPT-4 modeli genel olarak göz hastalıklarının teşhisi ve tedavi tavsiyeleri açısından doktorlardan daha yüksek başarı oranına ulaştı. Ulaşamadığı noktada da doktorlara çok yakın başarı yüzdeleri yakaladı. Bu başarı oranı da yapay zekâ için önemli bir gelişme oldu, özellikle de yapay zekânın zaman zaman "halüsinasyon" görüp olmayan verileri varmış gibi kullandığı düşünüldüğünde.

Uzmanlaşmamış doktorları geride bıraktı

Araştırmada GPT-4, uzman göz doktorları, uzmanlık eğitimi alan doktorlar ve herhangi bir uzmanlığı bulunmayan doktorlar ile mücadele etti. 87 hasta senaryosu kullanılarak yapılan çalışmalarda GPT-4 uzman olmayan doktorları geride bırakmakla kalmadı uzmanlarla da neredeyse kafa kafaya sonuçlar aldı.

Bu çalışma, GPT-4'ü sonuçlara karşı değil sağlık uzmanlarına karşı kıyaslaması açısından dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca bu çalışmada üretken yapay zekâ genel yapısıyla kullanıldı, yani kanser dokusu tanımlama örneklerindeki gibi daraltılmış bir alanda çalışan bir yapay zekâ kullanılmadı.

Özellikle kanser gibi hastalıkların teşhisinde yapay zekâ modelleri her geçen gün daha fazla kullanılıyor ve bilgisayarlarımız da doktorların ya da bilim insanlarının yerine hesaplamaları yapmakta tercih ediliyor. Böylece yeni atılımlara da yol açılmış oluyor. Öte yandan bu yenilikler beraberinde iyi veri ihtiyacını ve veri denetimi gereksinimini getiriyor. Ayrıca Google'a ya da ChatGPT'ye değil bir sağlık sorunumuz olduğunda bir sağlık kuruluşuna danışmamız gerekiyor.