2025 Yılının Kelimesi Seçilen "AI Slop" Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Merriam-Webster tarafından 2025 yılının kelimesi "Slop" seçilmişti. Peki yapay zekâyla hayatımıza giren AI Slop ifadesi tam olarak ne anlama geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önde gelen sözlüklerinden biri olan Merriam-Webster, tıpkı diğer büyük sözlükler gibi her yıl düzenli olarak “Yılın Kelimesi”ni seçiyordu. Bu yılın kelimesi de resmen açıklandı. Merriam-Webster, 2025 yılının kelimesi olarak sıkça sosyal medyada karşımıza çıkan “Slop”u seçti.

Peki AI Slop olarak da karşımıza çıkan bu “Slop” kelimesi tam olarak nedir? Ne anlama geliyor? Nasıl ortaya çıktı? Bu içeriğimizde 2025 yılının kelimesi hakkında tüm bilmeniz gerekenlere bakıyoruz.

AI Slop nedir?

2025 yılının kelimesi seçilen AI Slop, yapay zekâ yoluyla üretilen düşük kaliteli djital içerikler olarak tanımlanıyor. Yani sosyal medyada sayısı bir hayli fazla olan kalitesiz yapay zekâ görselleri, videoları gibi içerikler İngilizcede “AI Slop” olarak adlandırılıyor. Bu terim, kullanıcılar tarafından sıkça kullanılıyor.

AI Slop kelime kökeni olarak ne anlama geliyor?

AI, direkt olarak yapay zekâ anlamına gelen Artificial Intelligence teriminin kısaltması. Slop ise çöp, lapa gibi çevirilere sahip. Bu ikisi bir araya getirildiğinde de kalitesiz dijital içerikler için AI Slop ifadesi kullanılmaya başlandı.

AI Slop nasıl ortaya çıktı?

Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte artık hayatımızın her alanında bu teknolojinin kullanılmaya başladığını görmüştük. Sosyal medya da bunlardan biriydi. Kullanıcılar, kalitesine önem vermeden yapay zekâyla oluşturulan her türden görseli, videoyu, sesi ve diğer içerikleri sık sık paylaşıyordu.

İşte özellikle de 2024'te ve geride bıraktığımız 2025'te yapay zekâ modellerinin inanılmaz gelişmiş hâle gelmesiyle bu tarz kalitesiz yapay zekâ içeriklerinin sayısı bir hayli arttı. Kalite yerine hız ve miktarın öne çıkmasıyla da bu içeriklere AI Slop adı verilmeye başladı. Gazetecilerden sıradan sosyal medya kullanıcılarına kadar herkes AI Slop terimini şu anda kullanıyor.

AI Slop’un Türkçesi ne?

AI Slop teriminin tam bir karşılığı yok. Ancak basit bir şekilde çeviri yapacak olursak yapay zekâ çöpü gibi bir karşılık bulabiliriz. Sosyal medyada yaygınlaşan bu tarz içeriklere yapay zekâ çöpü demek bir nevi AI Slop’un dilimizdeki karşılığı olabilir.

AI Slop örnekleri neler?

İnternette dolaşan yapay zekâyla oluşturulmuş herhangi bir amaca, gerçekliğe hizmet etmeyen kalitesiz metin, video, görsellerin hepsi bu ifade altına girebilir. Sürekli aynı ifadelerin yer aldığı, uzun olmasına rağmen hiçbir şey söylemeyen metinler, hiçbir efor sarf etmeden gerçeği yansıtmayan videolar ve fotoğraflar örnek olarak verilebilir.

2025 yılının kelimesi seçilen “AI Slop”un ne anlama geldiğini detaylıca inceledik. Yapay zekâ teknolojileri gelişmeye devam ettikçe AI Slop örneklerinin de daha fazla artacağını tahmin edebiliriz.